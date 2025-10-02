  MENIU  
Radu Drăgușin s-a logodit cu Ioana Stan. Cum arată inelul de logodnă oferit iubitei sale

Radu Drăgușin s-a logodit cu Ioana Stan. Cum arată inelul de logodnă oferit iubitei sale

Radu Drăgușin s-a logodit cu Ioana Stan. Cum arată inelul de logodnă oferit iubitei sale
Oana Savin
.

Radu Drăgușin (23 ani) s-a logodit cu iubita sa, Ioana Stan. Fotbalistul a dat marea veste prin intermediul rețelelor sociale, unde a publicat câteva imagini de la cererea în căsătorie.

Radu Drăgușin și Ioana Stan s-au logodit

Dragostea plutește în aer pentru Radu Drăgușin și iubita lui, Ioana Stan. Fotbalistul a decis să facă pasul cel mare și și-a cerut partenera în căsătorie, într-un cadru romantic. Acesta a avut grijă la fiecare detaliu și chiar a imortalizat momentul, împărtășind mai apoi vestea cea bună și cu prietenii săi din mediul online.

„Tu. Eu. Mereu”, este mesajul publicat pe Instagram, care a însoțit imaginile de la cererea în căsătorie.

Din fotografii se observă că Ioana a fost luată prin surprindere, tânăra izbucnind în lacrimi de emoție. Fotbalistul a amenajat un spațiu cu mii de lumânări și flori albe, înainte de a se așeza într-un geninchi și de a-i pune iubitei sale marea întrebare.

Radu Drăgușin și Ioana Stan sunt împreună de patru ani, iar acum internaționalul a hotărât că este momentul potrivit pentru a face următorul pas în relația lor.

Cine este Ioana Stan

Ioana Stan are 23 de ani și este studentă la Facultatea de Arhitectură. Relația ei cu Radu Drăgușin este atât de puternică încât, în momentul în care acesta a fost transferat la Tottenham, ea s-a mutat împreună cu el la Londra.

Despre relația lui Radu și a Ioanei a vorbit și Florin Manea, impresarul fotbalistului, în 2024.

Acum s-au mutat împreună în Londra. Este ceea ce îi trebuie lui Radu. Mă bucur că s-au mutat împreună. Ea o să continue acolo școala. E în anul patru la Arhitectură, din șapte ani. Nu e o fată care vrea în cluburi. E o dragoste frumoasă între ei. Eu nu am nicio suspiciune și cred că îl iubește pe bune”, spunea Florin Marea la momentul respectiv, potrivit gsp.ro.

E o fată cu picioarele pe pământ, o fată educată. Tatăl ei face blocuri, construiește. Au o situație financiară bună. Pentru standardele României, sunt bogați. Am avut discuții și cu Ioana. Am învățat-o anumite lucruri pe care trebuie să le facă pentru ca el să aibă liniștea necesară. Mă ajută, pot să spun, în cariera lui Radu. Vine la meciuri, e fana lui numărul unu. Dar este o fată foarte inteligentă care înțelege că viața de sportiv necesită sacrificii și este dispusă să le facă lângă el”, a mai spus impresarul lui Radu Drăgușin despre iubita acestuia.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la logodna lui Radu Drăgușin și a Ioanei Stan

