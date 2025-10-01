David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Dezvăluirea făcută de Andra: „Fata e extraordinară”

David Măruță și Ilona Tand, ambii în vârstă de 14 ani, s-au despărțit, după o relație care a durat doar trei luni. Andra a fost cea care a dezvăluit că, în cele trei luni petrecute ca iubiți, fiul ei și fiica lui Nicolai Tand s-au certat și împăcat de mai multe ori.
Povestea de iubire dintre David Măruță și Ilona Tand a început vara aceasta, pe litoral, chiar în timpul festivalului „Beach, Please!”. Fiul lui Cătălin Măruță și al Andrei și fiica lui Nicolai Tand au surprins întreaga lume când au publicat pe rețelele sociale câteva imagini în care apăreau sărutându-se.
Andra a fost cea care a dezvăluit că relația adolescenților s-a încheiat, cu toate că Nicolai Tand și familia lui urmează să se mute aproape de ei. De asemenea, artista spune că Ilona este o fată „extraordinară”, însă povestea dintre tânără și fiul ei este presarată cu multă sare și piper și nu se știe niciodată când focul iubirii se poate reaprinde.
Soția lui Cătălin Măruță a expilcat că nici ea și nici familia Tand nu intervine în relația lui David și a Ilonei.
„Băiatul meu nu mai e cu Ilona, fata lui Nicolai. E vecinul meu, se mută la două case de noi. Suntem prieteni, suntem apropiați, dar sunt copii educați, fata e extraordinară. Dar ei au așa o relație acum: se împacă, acum se ceartă. Dar sunt frumoși și educați și nu ne băgăm. Eu cu Monica, soția lui Nicolai, mai zicem: Ce facem cu copiii ăștia? Dar luăm așa cum vin toate perioadele astea”, a povestit Andra.
