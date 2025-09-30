Dorian Popa s-a cazat la un cort de lux la poalele Grand Canyonului în SUA. Câți bani a putut să dea pentru o noapte petrecută aici

Dorian Popa se află într-o aventură în America de unde face vloguri și le arată fanilor pas cu pas tot ce face aici. El a ales să petreacă o experiență inedită și și-a luat cazare într-un cort de lux la poalele Grand Canyonului, unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din America. Iată câți bani a plătit pentru o noapte de cazare aici.
După ce a vizitat Las Vegas, Dorian Popa se află la Grand Canyon, un obiectiv turistic de neratat în SUA. Cunoscut pentru stilul de viață extravagant, influencerul a decis să își ia o cazare neobișnuită. El a plătit destul de mult pentru o cazare într-un cort, aflată chiar la poalele Grand Canyon.
Totuși, efortul financiar a meritat, pentru că priveliștea este una spectaculoasă. El a spus că a dat 500 de euro pentru o noapte de cazare aici.
„Nu sunteți pregătiți de această cazare, frații mei, dar haideți să vă pregătesc eu. Deci, la poalele Grand Canyon-ului, pentru cine vrea să vadă Jonuțule. Asta este o cameră Deluxe Family cu un pat matrimonial.
Fiți atenți, aia de acolo de sus se poate închide sau deschide ca să nu te rupă la somnic. Totul este pe telecomandă. Iar aici, o baie destul de spațioasă, având în vedere că ne aflăm într-un bungalow. Este special pentru că este pentru dizabilități, așa am nimerită. Un dușulescu aici, destul de încăpător”, a spus el pe un vlog.
„Nu vă gândiți prea mult la finisajele de construcții, că nu e vorba despre astea. Este un cort. Dar haideți să vă arăt caterinca și mai mare. Țineți-vă bine! Ce-i funny e că ăla este dublu acolo. Și după cum vă spuneam, ăsta se închide și se deschide electric”, a explicat Dorian Popa.
Cum au reacționat internauții: „Nu merită”
Conceptul de a sta într-un cort luxos cu toate facilitățile se numește „glamping”, o combinație de doi termeni: camping și glamorous, care înseamnă o formă de campingul cu facilitățile specifice unei cazări de lux.
Internauții au avut păreri împărțite, mulți spunând că nu merită banii o astfel de cazare.
„Nu merită, am stat în astfel de glamping, maximum 130 de euro, vederea nu este deloc impresionantă/ Am fost și eu acolo, nu se merită, este o căldură insuportabilă, aerul nu face față. Cât despre preț, nu cred că ai dat 500 pe o noapte”, a spus un utilizator.
