Dorian Popa s-a cazat la un cort de lux la poalele Grand Canyonului în SUA. Câți bani a putut să dea pentru o noapte petrecută aici

Dorian Popa se află într-o aventură în America de unde face vloguri și le arată fanilor pas cu pas tot ce face aici. El a ales să petreacă o experiență inedită și și-a luat cazare într-un cort de lux la poalele Grand Canyonului, unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din America. Iată câți bani a plătit pentru o noapte de cazare aici.

Dorian Popa, cazare inedită la cort în America

După ce a vizitat Las Vegas, Dorian Popa se află la Grand Canyon, un obiectiv turistic de neratat în SUA. Cunoscut pentru stilul de viață extravagant, influencerul a decis să își ia o cazare neobișnuită. El a plătit destul de mult pentru o cazare într-un cort, aflată chiar la poalele Grand Canyon.

Totuși, efortul financiar a meritat, pentru că priveliștea este una spectaculoasă. El a spus că a dat 500 de euro pentru o noapte de cazare aici.

„Nu sunteți pregătiți de această cazare, frații mei, dar haideți să vă pregătesc eu. Deci, la poalele Grand Canyon-ului, pentru cine vrea să vadă Jonuțule. Asta este o cameră Deluxe Family cu un pat matrimonial.

Citește și: Dorian Popa și iubita lui, Andreea, apariție surprinzătoare. Ea în alb, el la costum. Internauții au reacționat imediat: „Casă de piatră!” / „Ce nu faci cu una în 10 ani faci cu alta în 5 luni”

Fiți atenți, aia de acolo de sus se poate închide sau deschide ca să nu te rupă la somnic. Totul este pe telecomandă. Iar aici, o baie destul de spațioasă, având în vedere că ne aflăm într-un bungalow. Este special pentru că este pentru dizabilități, așa am nimerită. Un dușulescu aici, destul de încăpător”, a spus el pe un vlog.

În stilul caracteristic, el a vorbit și despre felul în care a fost construit, spunându-le celor de acasă că finisajele de construcții nu sunt de luat în calcul aici, având în vedere că este un cort.

Citește și: Dorian Popa a stat sub același acoperiș cu actuala și cu fosta iubită. Cum s-au cunoscut Andreea și Babs: „S-au intersectat de mai multe ori”

„Nu vă gândiți prea mult la finisajele de construcții, că nu e vorba despre astea. Este un cort. Dar haideți să vă arăt caterinca și mai mare. Țineți-vă bine! Ce-i funny e că ăla este dublu acolo. Și după cum vă spuneam, ăsta se închide și se deschide electric”, a explicat Dorian Popa.

Cum au reacționat internauții: „Nu merită”

Conceptul de a sta într-un cort luxos cu toate facilitățile se numește „glamping”, o combinație de doi termeni: camping și glamorous, care înseamnă o formă de campingul cu facilitățile specifice unei cazări de lux.

Citește și: Dorian Popa și iubita, în ipostaze incendiare, la mare. Primele declarații ale artistului, după ce a cerut-o pe Andreea de soție

Internauții au avut păreri împărțite, mulți spunând că nu merită banii o astfel de cazare.

„Nu merită, am stat în astfel de glamping, maximum 130 de euro, vederea nu este deloc impresionantă/ Am fost și eu acolo, nu se merită, este o căldură insuportabilă, aerul nu face față. Cât despre preț, nu cred că ai dat 500 pe o noapte”, a spus un utilizator.

Urmărește-ne pe Google News