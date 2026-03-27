Dorian Popa și Andreea se pregătesc de nuntă. Primele detalii despre eveniment: „Așteptăm momentul cu sufletul la gură”

După o poveste de dragoste ce a cucerit inimile fanilor, Dorian Popa și Andreea se pregătesc pentru nunta anului 2026. Evenimentul se anunță a fi o adevărată poveste, cu un decor de vis, format din 25.000 de trandafiri albi aduși special din Olanda.
„Parcă mai ieri eram în Maldive și o ceream pe Andreea, iar toată lumea credea că este o glumă. Numai noi și cei apropiați nouă știam că nu este o glumă. Ne bucurăm că a trecut timpul și facem pasul ăsta frumos pe care abia așteptăm să îl facem”, a precizat Dorian Popa.
Anunțul oficial al nunții a fost făcut recent, după ce au existat speculații că întreaga poveste ar fi doar o strategie de marketing.
„Unii au zis că e vrăjeală, unii au zis că e doar de marketing. Ce credeți? Ne căsătorim!”, a declarat Andreea, cu un zâmbet larg, alături de partenerul său.
Detaliile despre eveniment au fost deja puse la punct, iar cei doi promit un moment memorabil. Dorian Popa a vorbit și despre emoțiile și entuziasmul cu care așteaptă ziua cea mare: „Suntem în emoțiile pregătirilor, le mulțumim celor care sunt alături de noi”.
Acesta a dezvăluit că mesele vor fi aranjate în „S”, tacâmurile aurii și, „așa cum a dorit soțioara”, cilindri pe masă.