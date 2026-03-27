Dorian Popa și Andreea se pregătesc de nuntă. Primele detalii despre eveniment: „Așteptăm momentul cu sufletul la gură”

Dorian Popa și Andreea confirmă nunta anului 2026! După cererea romantică din Maldive, cuplul pregătește o ceremonie de vis, cu doar 90 de invitați și 25.000 de trandafiri aduși din Olanda.

Dorian Popa și Andreea se pregătesc de nuntă

După o poveste de dragoste ce a cucerit inimile fanilor, Dorian Popa și Andreea se pregătesc pentru nunta anului 2026. Evenimentul se anunță a fi o adevărată poveste, cu un decor de vis, format din 25.000 de trandafiri albi aduși special din Olanda.

„Sperăm să fie frumos, sperăm să ne ajute Dumnezeu cu vreme frumoasă și, în rest, abia așteptăm să fim, oficial, domnul și doamna Popa”, a declarat artistul pentru Spynews.

Cererea în căsătorie a avut loc în Maldive, un moment romantic și inedit, care a fost inițial confundat cu o glumă.

„Parcă mai ieri eram în Maldive și o ceream pe Andreea, iar toată lumea credea că este o glumă. Numai noi și cei apropiați nouă știam că nu este o glumă. Ne bucurăm că a trecut timpul și facem pasul ăsta frumos pe care abia așteptăm să îl facem”, a precizat Dorian Popa.

Artistul își dorește o ceremonie restrânsă

Cuplul își dorește o ceremonie restrânsă, dar elegantă, alături de cei mai dragi oameni din viața lor.

„Avem o mână de invitați, suntem doar 90, pentru că vrem să fie între cei mai apropiați dintre cei apropiați. Așteptăm momentul cu sufletul la gură”, a mărturisit Dorian Popa.

Cei doi visează să își oficializeze relația și să formeze o familie frumoasă.

„Asta ne dorim, să fim o familie și, pe viitor, să se și completeze familia”, a adăugat el.

Anunțul oficial al nunții a fost făcut recent, după ce au existat speculații că întreaga poveste ar fi doar o strategie de marketing.

„Unii au zis că e vrăjeală, unii au zis că e doar de marketing. Ce credeți? Ne căsătorim!”, a declarat Andreea, cu un zâmbet larg, alături de partenerul său.

Detaliile despre eveniment au fost deja puse la punct, iar cei doi promit un moment memorabil. Dorian Popa a vorbit și despre emoțiile și entuziasmul cu care așteaptă ziua cea mare: „Suntem în emoțiile pregătirilor, le mulțumim celor care sunt alături de noi”.

Acesta a dezvăluit că mesele vor fi aranjate în „S”, tacâmurile aurii și, „așa cum a dorit soțioara”, cilindri pe masă.

„E exact cum am visat, iubirea mea!”, spune Andreea în clipul prin care cei doi își anunță nunta.

Sursă foto: Instagram

