Influencerița Larisa Costea este însărcinată cu primul copil. „Micul nostru miracol este pe drum”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Larisa Costea a anunțat că este însărcinată cu primul copil. Influencerița a dat vestea printr-un videoclip alături de soțul ei, Adrian Mîndroc.

Larisa Costea și Adrian Mîndroc vor deveni părinți pentru prima oară. Cuplul a făcut anunțul pe 8 Martie, de Ziua Femeii. „Micul nostru miracol este pe drum”, au scris cei doi în descrierea postării. Larisa și Adrian au aflat sexul bebelușului însă încă n-au dezvăluit dacă vor avea o fetiță sau un băiețel.

Influencerița a mărturisit că n-a experimentat grețuri sau dureri de cap, ci doar o foame ieșită din comun. Sarcina ei n-a fost însă lipsită de provocări. „În primele două luni am avut două episoade cu sângerări și dureri de spate care m-au cam speriat, dar totul a fost bine într-un final”, a mărturisit Larisa.

Emoții la aflarea sexului bebelușului

Influencerița a dezvăluit și că abia așteaptă să dezvăluie sexul bebelușului. Larisa povestește că momentul în care a aflat dacă va avea o fetiță sau un băiețel a fost unul dintre cele mai emoționante din viața ei.

„Doamna doctor a văzut genul bebelușului la 12 săptămâni, la prima morfologie. Nu am vrut să știm atunci în cabinet și de aceea am rugat-o pe doamna dr. să ne scrie pe un bilețel genul bebelușului și am făcut un reveal intim acasă. Abia aștept să vă arăt și vouă acel video, pentru că eu am fost extrem de emoționată. Cred că a fost cel mai emoționant moment din viața mea”, a spus Larisa.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News