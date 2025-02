Influencerița Larisa Costea a slăbit 10 kg cu slănină la micul dejun: „De la 57 la 47 kg”. Ce alimente a eliminat din dieta ei

Larisa Costea a arătat ce conține micul dejun cu care a slăbit 10 kilograme într-un an. Obiectivul influenceriței nu a fost acela de a da kilograme jos, ci de a fi sănătoasă. Kilogramele topite au fost un bonus, susține tânăra de 32 de ani.

Influencerița Larisa Costea a slăbit 10 kg cu slănină la micul dejun

Larisa Costea (32 de ani) a slăbit 10 kilograme în decursul unui an mâncând slănină la prima oră a dimineții. În dreptul unei fotografii cu micul ei dejun, influencerița a dezvăluit cu ce combină slănina pentru o primă masă copioasă.

„Micul dejun cu care am slăbit 10 kg într-un an. Ouă de țară, slănină, salată și legume coapte, plus suplimentele pe care le iau întotdeauna cu micul dejun pentru o absorbție mai bună”, a scris Larisa Costea la Instagram Story.

Ulterior, creatoarea de conținut online a dezvăluit care sunt alimentele pe care le-a eliminat din dieta ei, dar și ce beneficii i-a adus această decizie.

„De la 57 la 47 kg într-un an, asta pentru că scopul meu nu a fost să slăbesc, ci să fiu sănătoasă, și se pare că la 47/48 kg s-a oprit din slăbit corpul meu, după ce am eliminat glutenul, laptele și brânza”, a explicat tânăra.

Citește și: Cum a slăbit Oana Roman fără dietă: „Mă menţin cu trei lucruri, pentru că nu pot să fac sport. Mă ajută foarte tare” / EXCLUSIV

„Se observă schimbări și la imunitate.”

Deși este încântată să poarte XS din nou, pentru Larisa Costea au contat mai mult schimbările în bine pe care le-a remarcat la imunitatea și nivelul ei de energie.

„Asta nu înseamnă că nu îmi mai fac din când în când câte o poftă, însă am renunțat la felia de pâine zilnică de avocado toast și la laptele de vacă din cafea. În plus, nu mai mănânc paste decât fără gluten și mănânc foarte multe legume, fructe și proteină animală și mă simt mai mult decât grozav.

Se observă schimbări și la imunitate. Nu am mai răcit de un an, iar tenul o ia razna doar când îmi fac o poftă cu câte un croissant sau orice cu gluten. Nu am mai avut durere de cap, de stomac și nici dureri menstruale decât foarte rar. Nu m-am simțit prea plină sau balonată și am super energie. Mă simt ca un super om”, a mai scris pe rețelele sociale.

Citește și: Dima Trofim a slăbit 13 kilograme în cinci săptămâni. Cum a reușit: „Este un regim dur”

„După 30 de ani nu credeam că voi mai purta haine XS.”

Câteva zile mai târziu, Larisa Costea s-a filmat într-o pereche de pantaloni negri care îi veneau perfect pe talie, înainte să slăbească. Acum, influencerița spune că poartă haine mai largi pentru că toate îi sunt mari.

„Vă spun sincer că după 30 de ani nu credeam că voi mai purta haine XS, dar cam asta se întâmplă când ai grijă de mănânci și când spun asta nu mă refer la diete extreme, ci pur și simplu la mâncare sănătoasă care să te regleze hormonal.



Nu mai am deloc pantaloni sau blugi care să îmi vină, de aceea mă vedeți mai mult cu haine largi”, a mai spus creatoarea de conținut digital, în mediul online.

Foto: Instagram/@larisacostea

Urmărește-ne pe Google News