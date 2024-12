Cum a slăbit Oana Roman fără dietă: „Mă menţin cu trei lucruri, pentru că nu pot să fac sport. Mă ajută foarte tare” / EXCLUSIV

Oana Roman ne-a dezvăluit secretul transformării sale spectaculoase la Fresh by Unica. Vedeta a vorbit despre cum a reușit să slăbească, despre rutina sa de îngrijire a tenului, dar şi despre opiniile sale legate de intervențiile estetice.

Cum a slăbit Oana Roman fără dietă şi sport

Oana Roman ne-a dezvăluit recent la Fresh by Unica, secretele sale pentru a-și menține silueta, un ten impecabil și o atitudine pozitivă, fără să apeleze la diete drastice sau intervenții estetice. Invitată în cadrul emisiunii noastre, vedeta a vorbit deschis despre rutina ei zilnică, despre ce o motivează și despre cum vede ea frumusețea naturală.

Oana Roman a explicat că transformarea sa a fost posibilă datorită unei combinații simple, dar eficiente, de obiceiuri sănătoase.

„Eu mă mențin cu trei lucruri. Fasting-ul, pe care îl țin în mod constant de trei ani, ceaiurile care mă ajută foarte mult și fac cure de câte două, trei luni pauză, două, trei luni, și măsura. Fasting-ul m-a învățat să am măsură. Și asta reușesc în momentul ăsta”, ne-a spus Oana Roman.

Deși a recunoscut că fasting-ul a fost cheia succesului, vedeta a menționat și limitele cu care se confruntă.

„Trebuie să fac și o abdominoplastie, pentru că, din cauza operației pe care am avut-o, nu pot să fac sport, nu pot să fac abdomene și îmi este foarte greu”, a mai spus aceasta.

Pe lângă fasting, vedeta a vorbit despre procedurile corporale la care a apelat ocazional.

„Am făcut proceduri la început, o perioadă lungă, dar acum nu mai este nevoie. Mai fac proceduri din când în când, pentru celulită, de exemplu, și mă ajută foarte mult”, a mai spus Oana Roman.

La ce nu renunţă Oana Roman

Oana a recunoscut că ceaiurile sunt parte integrantă din rutina sa.

„Nu renunț la ceaiuri, pentru că mă ajută foarte tare, îmi oferă energie și îmi mențin metabolismul activ”, a dezvăluit Oana Roman la Fresh by Unica.

Acest obicei simplu, combinat cu fasting-ul și o alimentație echilibrată, a ajutat-o să slăbească treptat și sănătos.

„Vreau să mai slăbesc încă 10 kg, dar mă bucur că am ajuns până aici fără să țin diete drastice sau să mă înfometez”, ne-a spus vedeta.

Secretele unui ten impecabil la aproape 49 de ani

Un alt subiect abordat de Oana Roman a fost îngrijirea tenului său, care atrage mereu complimente. Vedeta a mărturisit că genele bune joacă un rol important.

„Faptul că eu am un ten foarte bun la 48 spre 49 de ani se datorează în primul rând factorului genetic. Mama și bunica mea au avut un ten extraordinar”, a mărturisit Oana Roman la Fresh by Unica.

Însă Oana a subliniat că genetica trebuie susținută printr-o rutină strictă.

„Mama m-a învățat încă de mică să am grijă de mine. La 13 ani deja mergeam la tratamente cosmetice și mi se explica cât de important este să folosesc creme potrivite. Am o rutină de care mă țin cu dinții și am înțeles că cele mai bune creme nu sunt neapărat cele mai scumpe”, a spus Oana Roman.

Ce părere are despre intervenţiile estetice

Despre intervențiile estetice, Oana Roman are o poziție fermă și neclintită. Vedeta a declarat că nu a apelat la botox sau alte proceduri invazive.

„Eu nu am făcut absolut nimic. Nu am botox, nu am acid, nimic. Deocamdată, nu consider că-mi trebuie”, ne-a zis Oana Roman.

Cu toate acestea, vedeta nu a ezitat să critice tendința exagerată din showbiz.

„Mă doare sufletul când văd fete tinere care se transformă în altcineva. Ele nu se mai văd. Se distrug singure, devin desfigurate. Cred că, în unele cazuri, este vorba de nesiguranță sau de traume pe care încearcă să le compenseze”, a concluzionat vedeta.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

