Ce spune Raluca Bădulescu despre relația cu fostul soț, Florin Stamin, după filmările pentru Asia Express: „Tuturor le-am povestit”

Raluca Bădulescu a bifat o premieră la Asia Express, după ce a ales, dintre toți oamenii din viața ei, să participe la reality show-ul de la Antena 1 cu fostul ei soț, Florin Stamin. După încheierea filmărilor, fosta jurată de la „Bravo, ai stil!” a spus în ce relații este cu fostul partener de viață.

Raluca Bădulescu, dezvăluiri despre relația cu fostul soț, Florin Stamin, după filmările Asia Express

Raluca Bădulescu (50 de ani) și Florin Stamin au plecat împreună în aventura Asia Express, cu toate că au divorțat în anul 2022, după 13 ani de relație, dintre care 6 de căsnicie. Întoarsă de la filmările reality show-ului de la Antena 1, fosta jurată de la „Bravo, ai stil!” a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fostul soț.

„Avem o relație extraordinară. (…) Acolo te cerți, te împaci, râzi. Toate sentimentele le trăiești în Asia Express. Mi-a lipsit familia, cei dragi. Aș fi vrut, dacă se putea, să fim cu toții acolo. Tuturor le-am povestit cât de frumoasă a fost experiența”, a spus Raluca Bădulescu în emisiunea „Un show păcătos” de la Antena Stars.

În cadrul aceleiași emisiuni, Raluca Bădulescu a mărturisit că s-ar întoarce oricând în aventura Asia Express și că se simte privilegiată că a putut participa la o astfel de experiență unică.

„Asia Express a fost, de departe, cea mai tare experiență pe care am trăit-o în viața mea. Cea mai tare experiență ever. Nu există mai mult de atât. M-aș întoarce oricând. Dacă m-ar mai chema, oricând. Nu credeam că o să spun asta, nu credeam că o să ajung să fiu concurentă în Asia Express, dar fiecare minut, fiecare secundă a fost irepetabilă și unică în Univers. Sunt privilegiată pentru că am avut parte în viața aceasta să cunosc ce înseamnă Asia Express. Splendid.(…) Au fost multe lucruri grele, dar la sfârșitul zilei se adună niște sentimente și niște trăiri atât de intense, nu există pe lumea asta ceva peste Asia Express. Nu există”, a mai spus Raluca Bădulescu, potrivit Spynews.ro.

De ce au divorțat Raluca Bădulescu și Florin Stamin

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au ales să meargă pe drumuri separate în anul 2022, după mai bine de un deceniu de relație.

„După o îndelungată reflecție, Florin și cu mine am decis să începem un nou capitol în viață noastră, separați, dar conectați pentru totdeauna. Ne-am fost alături unul altuia ani de zile, la bine și la greu ani de zile. Suntem recunoscători pentru toate momentele de împlinire pe care le-am trăit împreună, însă, uneori, viața te duce pe drumuri diferite. Sentimentul de prietenie și grijă al unuia față de celălalt ne va lega în continuare”, a declarat Raluca Bădulescu la acea vreme, pentru WOWbiz.ro.

Vedeta nu s-a înșelat când a spus că ea și fostul soț vor rămâne „conectați pentru totdeauna”, având în vedere participarea lor la Asia Express. Raluca Bădulescu a fost rezervată în detalii despre motivele care au dus la divorțul de Florin Stamin. Într-un podcast de acum câțiva ani, fosta jurată de la „Bravo, ai stil!” spunea că „a stat nasol pe capul” fostului soț.

„Pe soțul meu, pe Florin, l-am cunoscut la un after hours. Îmi plăcuse mult de el, foarte mult. Se întorsese din Valencia, eu mai țărancă de aici nu știam ce îmi povestea. A fost și el fericit până să mă cunoască pe mine. Acum e fericit în continuare. El are viața lui, eu am viața mea. Am stat pe capul lui nasol”, a spus Raluca Bădulescu în podcastul „Aproximativ discuții”, găzduit de Gojira.

Raluca Bădulescu a mai fost căsătorită din 2002 până în 2006 cu fostul model Vali Pungă, alături de care are și un fiu, Alexandru Bădulescu.

