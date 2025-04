Maria Ghinea are o poveste cutremurătoare de viață. Artista de muzică populară a fost împușcată în cap de al doilea soț: „Viața bate filmul”

Interpreta de muzică populară Maria Ghinea are o poveste cutremurătoare de viață. Artista a dezvăluit recent cum a reușit să-l ierte pe cel de-al doilea soț, după ce acesta a împușcat-o în cap.

Maria Ghinea l-a iertat pe al doilea soț după ce a împușcat-o în cap

Maria Ghinea (56 de ani) a fost căsătorită de două ori, ambele mariaje sfârșind prin divorț. Cântăreața de muzică populară a fost la un pas de moarte după ce al doilea soț a împușcat-o în cap. Printr-un miracol a supraviețuit, însă incidentul a marcat-o atât de profund încât a ales singurătatea de teama de a nu mia experimenta ceva similar vreodată.

Timp de trei luni după ce a fost împușcată în cap, Maria Ghinea nu a putut vorbi și nici merge. În ciuda suferinței, solista și-a păstrat credința în Dumnezeu, reușind în cele din urmă să se recupereze în totalitate și să-și reia activitatea artistică.

La două decenii de la drama suferită, Maria Ghinea a spus cum a reușit să-l ierte pe cel de-al doilea soț după fapta cumplită pe care a comis-o.

„Multe lucruri se iartă. Ca să poți fi un om puternic, trebuie să uiți, să ierți și să mergi mai departe. Viața este atât de frumoasă încât ar fi păcat să nu o trăiesc frumos și să nu îi iert pe toți cei din jurul meu. Am iertat și am să iert toți oamenii care îmi fac rău în viața aceasta. Eu cred că a merge mai departe cu liniște și pace este mult mai corect decât a fi frustrat, a fi răutăcios și a gândi cum să te răzbuni pe cel care ți-a făcut rău”, a spus Maria Ghinea, pentru Spynews.ro.

Credința în Dumnezeu și dragostea pentru muzică au ajutat-o să meargă mai departe

În cadrul aceluiași interviu, interpreta de muzică populară a spus că dragostea pentru muzică și credința în Dumnezeu au ajutat-o să treacă peste acea perioadă atât de dureroasă din viața ei.

„De multe ori, viața bate filmul. De multe ori am spus: «Poate că nu sunt atât de puternică». Dar publicul, căruia îi mulțumesc din tot sufletul, a făcut ca eu să merg mai departe și să demonstrez că poate Dumnezeu mi-a dat un dar pe care trebuie să-l duc mai departe. Este foarte adevărat că Dumnezeu mă iubește atât de mult încât mi-a dat o a doua viață. Dar, probabil, această a doua viață mi-a dat-o să o dăruiesc publicului și să dăruiesc tot ce mi-a dăruit El, cântecul meu frumos”, a mai spus Maria Ghinea, pentru sursa citată.

Între Maria Ghinea și al doilea soț este o diferență de vârstă de 20 de ani. În trecut, cântăreața a povestit că s-a îndrăgostit de el pentru că l-a iubit pe fiul ei din prima căsnicie. Ulterior, Maria și cel de-al doilea soț au avut și ei un fiu.

„Dragoș, băiatul pe care i l-am dăruit, l-a căutat pe tatăl lui, la 23 de ani, și nu m-am supărat, pentru că el e major, face ce vrea cu viața lui. Poate de curiozitate, poate că a vrut să știe cine este tatăl lui. Inițial, i-a fost cumva jenă să îmi spună. Eu nu mă pun niciodată în fața lor dacă vor să își cunoască tații, să aibă o relație frumoasă cu ei. E dreptul lor și pot să o facă din tot sufletul. De ce să le stânjenesc viața lor și să nu îi las să cunoască și jumătatea cealaltă?”, spunea Maria Ghinea în martie 2024, pentru WOWnews, potrivit WOWbiz.ro.

Bărbatul nu i-a cerut niciodată iertare

Tot atunci, Maria Ghinea a povestit cum o amenința al doilea soț în timpul căsniciei lor. Bărbatul nu și-a cerut niciodată iertare pentru acțiunile sale și s-a recăsătorit după fapta comisă.

„Pe cel de-al doilea soț l-am acceptat pentru că mi-a iubit copilul. Între mine și fostul soț era o diferență de 20 de ani. Îl iubeam tare mult și mă sacrificam pentru el. Avea un comportament care îmi demonstra că el nu vrea să rămână, că el vrea să plece. Era foarte posesiv. În momentul în care a venit atât de agresiv, știam că a venit cu o armă, pentru că o găsisem în bagajul lui. Viața a dat cu mine de pământ. Am învățat să fiu atentă. (…) Finalul acelei zile a fost intervenția de la spitalul Floreasca. (…)

Mă amenința mereu, a vrut să ardă și casa. Eu am vrut să îi las casa și să îmi iau doar copiii și costumele populare. Nici lucrul ăsta nu îl mulțumea. Atunci mi-am dat seama că el are un alt gând, pe care aproape l-a dus la bun sfârșit. Copiii mei erau martori în permanență la tot ce se întâmplă. El s-a recăsătorit acum, nu m-a mai căutat. Îi doresc să fie fericit și liniștit, că are o vârstă. Nu mi-a cerut niciodată iertare”, a mai spus Maria Ghinea, pentru sursa citată.

