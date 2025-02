Bella Santiago, o poveste de viață cutremurătoare. A fost batjocorită de rude: „Îmi ziceau că sunt urâtă, că nu ştiu să cânt, să dansez şi că sunt praf. Asta a fost copilăria mea” / EXCLUSIV

Bella Santiago a fost invitată la emisiunea Fresh by Unica, unde şi-a pus sufletul pe tavă, dezvăluindu-ne detalii cutremurătoare despre copilăria ei marcată de suferință și lipsa de susținere din partea familiei. Artista ne-a povestit despre momentele cumplite pe care le-a trăit, despre criticile venite din partea rudelor și despre drumul anevoios spre succes.

Bella Santiago, batjocorită de rude și colegi

Bella Santiago a avut parte de o copilărie marcată de umilințe și lipsa încrederii în sine. Crescută fără tată, cu o mamă absentă și bunici severi, vedeta a fost constant criticată chiar de oamenii care ar fi trebuit să o susțină.

„Eu nu prea am încredere în mine. Asta e problema. Eu când eram mică, toate mătuşile mele ziceau că sunt urâtă. Colegii mei spuneau că nu ştiu să cânt, să dansez, că sunt praf. De când eram mai mică. Asta a fost copilăria pe care am avut-o. Mă simt urâtă. Când oamenii îmi spun că sunt frumoasă, mi-e ruşine. Nu pot să accept asta pentru că în sinea mea, oamenii îmi ziceau că sunt urâtă”, ne-a spus Bella Santiago la Fresh by Unica.

A fost abandonată de mamă și lăsată singură în casă

Dramă după dramă în viața Bellei Santiago! Concurenta de la Power Couple a fost nevoită să înfrunte greutăți uriașe încă de la o vârstă fragedă. Tatăl său a murit când ea avea doar un an, iar mama, incapabilă să se ocupe de ea, o lăsa singură și încuiată în casă.

„Când aveam un an a murit tatăl meu şi am rămas doar cu mama. Dar pentru că mama nu muncea, mă lăsa singură în casă şi mă încuia acolo. Când am făcut 5 ani, mama a plecat din oraşul în care stăteam noi şi s-a dus în capitală, la 3 ore distanţă de mine şi m-a lăsat la bunici”, ne-a dezvăluit artista.

„Bunica arunca oalele în casă ca să mă trezesc”

Viața alături de bunicii săi nu a fost deloc una ușoară. În loc de joacă și momente frumoase, copilăria Bellei a fost umbrită de reguli stricte și muncă grea.

„Bunicii mei m-au crescut până când am făcut 14 ani. Mama nu prea a avut timp să vină la mine să vadă ce fac. Dar a fost foarte greu pentru că eu am crescut la bunica şi nu prea am avut timp ca un copil normal să ies afară şi să mă joc. Ea se trezea la 5 dimineaţa, iar eu pentru că eram copil mă trezeam la 7. Iar când se făcea 7 dimineaţa, arunca toate oalele din casă ca să mă trezesc. Aşa a făcut şi cu copilul ei. Când mă trezeam trebuia să fac curăţenie în casă şi să ajut la magazin”, ne-a mărturisit Bella Santiago.

În timp ce alte fete de vârsta ei se bucurau de o copilărie normală, Bella Santiago muncea din greu pentru a ajuta la treburile casei.

S-a angajat într-un bar de karaoke la 14 ani

Mama vedetei a reapărut în viața ei abia când aceasta a împlinit 14 ani, iar Bella a fost nevoită să muncească încă de mică pentru a se întreține.

„Mama a reapărut în peisaj când aveam 14 ani. Când am terminat liceul, mama m-a luat de la bunici şi m-a dus în Manila. Dar şi eu munceam. Aveam 14 ani şi cântam într-un salon de frumuseţe unde era şi karaoke, ca să câştig nişte bani, pentru că mama nu câştiga suficient ca să trăim. Şi făceam bani şi îi dădeam mamei”, a mai spus vedeta.

Deși a avut parte de o viață plină de lipsuri și greutăți, Bella Santiago a reușit să își construiască propriul drum și să își împlinească visul de a cânta. Acum, artista se bucură de succes și de o viață împlinită, însă trecutul ei rămâne o rană deschisă.

Bella Santiago, despre sprijinul din partea soţului ei

În ciuda tuturor traumelor din trecut, Bella a găsit alinare în căsnicie. Soțul ei, Nicu, este cel care îi oferă sprijin moral și îi amintește constant cât de valoroasă este.

„Nu știu dacă mă duc la psiholog, că îl am pe soţul meu care este lângă mine în fiecare zi şi care îmi spune că sunt frumoasă, că sunt talentată şi mă ajută asta”, ne-a mai spus Bella, în exclusivitate.

Astăzi, Bella Santiago privește cu maturitate și înțelepciune tot ce i s-a întâmplat. Nu are regrete și consideră că fiecare obstacol din viața ei a avut un scop.

„Nu am niciun regret. Tot ce s-a întâmplat în viaţa mea a fost o lecţie de viaţă şi m-a ajutat să fiu mai puternică şi să trec mai departe de toate. Toate s-au întâmplat cu un motiv. Dumnezeu nu ne dă probleme dacă nu le putem rezolva”, ne-a spus Bella.

De la o copilărie marcată de suferință la succesul în lumina reflectoarelor, Bella Santiago este dovada vie că voința și ambiția pot învinge orice obstacol. Mai multe detalii din viaţa personală şi din cea profesională a artistei, puteţi afla astăzi, de la ora 19:00, în cadrul emisiunii Fresh by Unica.

