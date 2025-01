Cine este Bella Santiago de la Power Couple. A părăsit Filipine pentru o carieră de succes în România și are o fiică

Bella Santiago este în prezent una dintre cele mai îndrăgite prezențe feminine de pe scena muzicală din România. Artista provine din Filipine și a cunoscut succesul odată cu participarea la emisiunea „X Factor”. Cântăreața s-a măritat cu un român, Nicu Grigore, cu care acum participă la Power Couple România.

Cine este Bella Santiago

Pe numele ei adevărat Resciebelle s-a născut pe 1 decembrie 1989 în Dasmarinas, Filipine. A fost pasionată de muzică încă din copilărie, astfel că de la vârsta de 12 ani a început să urmeze cursuri în domeniu.

De-a lungul timpului, Bella Santiago a participat la numeroase concursuri și a cântat, încă de la 15 ani, în concerte din Filipine, Malaezia și Taiwan.

Deși pe plan profesional a cunoscut rapid succesul, pe plan personal lucrurile nu au mers atât de bine pentru artistă. Și-a pierdut tatăl de la o vârstă fragedă, bărbatul decedând pe când ea avea doar 1 an. Copleșită de nevoile financiare, mama Bellei a fost nevoită să plece la muncă departe de casă, iar ea a rămas în grija bunicii.

A rămas însărcinată la 20 de ani

Bella Santiago avea 20 de ani când s-a îndrăgostit de un bărbat înrolat în armată. Cei doi au avut o relație de un an, iar ea a rămas rapid însărcinată. După ce s-a născut fetița ei, bărbatul a dispărut fără urmă.

„M-am îndrăgostit de un bărbat care era în armată, aveam 20 de ani. El venea 2 zile acasă pe lună, așa cum am avut o relație de un an, timp în care am rămas însărcinată. După ce am născut-o, a cunoscut-o, a plecat din nou la război, în Afganistan, și mi-a promis că după o săptămână va reveni. Am așteptat o săptămână, un an, și nu am mai auzit nimic de el. Am zis că merg mai departe, că sunt puternică și că îmi voi crește singură fata. A fost foarte greu, în fiecare zi plângeam, nu știam dacă mai vine acasă. A fost foarte, foarte greu”, a povestit în urmă cu ceva timp Bella Santiago.

În 2023, artista s-a căsătorit religios cu Nicu Grigore, pe care l-a cunoscut în 2016, la scurt timp după ce s-a mutat din Filipine în România. Cununia civilă au făcut-o cu cinci ani mai devreme, în 2018.

Între timp, Bella Santiago a reușit să o aducă în România și pe fiica ei, Kescielle.

Bella Santiago a devenit cunoscută în România după ce a participat la „X Factor”

După ce dansatoarele ei din Filipine au sfătuit-o să încerce să își construiască o carieră în România, ea a decis să își încerce norocul la „X Factor”. A participat la preselecții în Iași, după care s-a întors în Filipine.

După ce a aflat că s-a calificat în semifinală, Bella Santiago a decis să revină în România, iar de atunci a rămas aici.

În anul 2017, a lansat single-ul „Unpredictable”, produsă de HaHaHa Production, împreună cu Smiley și a început colaborarea cu trupa Jukebox.

Pe lângă cariera de succes în industria muzicală, Bella Santiago și-a deschis un restaurant filipinez, împreună cu soțul ei, Nicu Grigore.

