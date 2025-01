Carmen Tănase, despre motivul pentru care nu s-a recăsătorit, deşi a rămas văduvă la 39 de ani: „Dacă aş fi avut pe cineva, ar fi trebuit să…”

Carmen Tănase a împărtăşit motivele pentru care nu s-a recăsătorit nici după ce a rămas văduvă la 39 de ani. Actriţa a vorbit despre dragostea pe care a avut-o pentru fostul ei soț, Victor Parhon, despre familia lor și despre alegerea de a avea un alt partener.

De ce nu s-a recăsătorit Carmen Tănase

Carmen Tănase a rămas văduvă în anul 2000, când soțul său, Victor Parhon, a decedat la vârsta de 57 de ani din cauza unui cancer pulmonar. La acea vreme, actriţa avea doar 39 de ani și un fiu de 11 ani, Tudor. Pierderea soțului său a fost o lovitură imensă, dar, în ciuda durerii, aceasta a ales să se concentreze pe fiul ei și pe viața pe care o aveau de construit împreună.

Decizia de a nu se recăsători după acest moment tragic a fost una pe care actrița a explicat-o cu sinceritate în cadrul podcastului „Te ascult’, găzduit de Ilinca Vandici.

„Fiul meu l-a iubit atât de tare pe tatăl său, încât dacă eu aș fi avut pe cineva, ar fi trebuit să fie de aur ca să-l accepte. În al doilea rând, comunicarea pe care eu am avut-o cu acest om nu am mai găsit-o în altă parte”, a declarat Carmen Tănase, subliniind cât de profundă și specială a fost relația ei cu Victor Parhon.

Actrița a adăugat că, deși au avut și momente dificile în căsnicie, care au inclus certuri și perioade de separare, legătura lor a fost una extrem de puternică, bazată pe iubire și respect reciproc.

„Era și soțul meu, iubitul meu, prietenul meu, tatăl meu”, a mai spus Carmen Tănase, explicând că a avut o relație complexă şi profundă cu Victor Parhon.

Carmen Tănase a menţionat că această legătură unică a fost un factor determinant în decizia de a nu mai căuta o altă relație după moartea lui Victor. Deşi a avut posibilitatea de a fi alături de altcineva, nu a simțit nevoia să înlocuiască un om care a fost atât de important în viața ei.

„Nu am fost interesată, că dacă voiam, puteam”, a adăugat Carmen Tănase.

Carmen Tănase şi Victor Parhon, divorţ după trei ani de mariaj

Carmen Tănase a descris căsnicia cu Victor Parhon ca fiind una neconvențională, în care iubirea și libertatea au fost prioritare, mai mult decât formalitățile unei relații.

„Nu am fost interesată de căsătorie, dar totuși am cedat presiunilor familiei. După ce am avut copilul, am decis că trebuie să oficializăm relația”, a spus Carmen Tănase. Însă, după trei ani de căsătorie, cei doi au decis să se despartă, deși relația lor nu a avut niciodată un sfârșit definitiv.

„Am rămas prieteni, nu ne-am despărțit niciodată cu adevărat. Doar s-a anulat o hârtie”, a mai explicat actrița, potrivit viva.ro.

În ciuda divorțului, legătura lor a rămas una strânsă până la sfârșitul vieții lui Victor.

Cum l-a cunoscut Carmen Tănase pe Victor Parhon

Povestea de dragoste dintre Carmen Tănase și Victor Parhon a început la Iași, când Carmen era actriță la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” și el era critic de teatru. Inițial, întâlnirea lor a fost profesională, dar treptat, au descoperit că aveau multe lucruri în comun, ceea ce a dus la o legătură puternică între ei.

„Mi-a atras atenția cum s-a ridicat atunci când m-am dus să vorbesc cu un coleg de-al său. Mi-am zis: „Un domn”. Apoi, am aflat că aveam multe lucruri în comun și asta a făcut să se lege între noi o legătură specială”, a spus Carmen despre începuturile lor, potrivit viva.ro.

