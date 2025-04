Mirela Vaida, detalii de culise din emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”: „Ei pot trăi cât alții în trei ani de viață. Recunosc că n-aș putea să particip” / EXCLUSIV

Mirela Vaida a făcut dezvăluiri incendiare despre culisele emisiunii „Mireasă pentru fiul meu”, în cadrul emisiunii Fresh by Unica. După ani întregi petrecuți în fața camerelor, prezentatoarea TV ne-a povestit ce înseamnă cu adevărat viața într-un reality show de anvergură și de ce, chiar și astăzi, păstrează amintiri intense din acea perioadă.

„Au fost niște ani foarte frumoși”

Mirela Vaida şi-a amintit cât de puternică a fost comunitatea creată în jurul emisiunii „Mireasă pentru fiul meu” și ce impact uriaș a avut asupra publicului din toate colțurile țării.

„Au fost niște ani foarte frumoși. „Mireasă pentru fiul meu” a fost o comunitate foarte, foarte închegată. Nu îmi imaginam că poate fi așa un mare ecou în țară, printre publicul deopotrivă tânăr și vârstnic, pentru că se uitau și nepoți, și bunici, și lumea spunea „Doamna Mirela, Doamna Mirela”, ne-a spus Mirela Vaida.

Prezentatoarea TV ne-a mărturisit că și-a trăit momentele personale majore chiar în direct, împărtășindu-le cu telespectatorii fideli.

„Eu am trăit cu ei, în direct, prima mea sarcină, prima mea naștere, după aia a doua mea sarcină, a doua mea naștere. Sigur că era un ritm alert și am stat vreo cinci sau șase ani, zi de zi, în direct, de luni până sâmbătă, câte patru ore pe zi. Mi-a plăcut foarte tare și am simțit asta și acum, când m-am întors, așa, episodic, la emisiunea „Mireasa”, pentru a ține locul colegelor mele”, ne-a spus Mirela Vaida, în exclusivitate, la Fresh by Unica.

În ciuda faptului că nu mai prezintă emisiunea de ani buni, sentimentul de apartenență la această comunitate nu s-a estompat nici în prezent, după cum ne-a spus vedeta în cadrul emisiunii.

„Am simțit că freamătul ăla și publicul ăla loial n-au dispărut. El e acolo și mă ține în minte și postează poze cu mine din vremuri. Asta a fost o chestie foarte frumoasă și a fost unul dintre cele mai frumoase proiecte pe care eu le-am făcut”, ne-a povestit vedeta.

„Ei pot trăi cât alții în trei ani de viață”

Întrebată ce lecții a învățat din această experiență intensă, Mirela Vaida a subliniat forța transformatoare a participării într-un reality show de genul acesta.

„Eu, de la „Mireasa”, am învățat – și le spun și celor tineri – că nu au ce să piardă. E frumos să vină să experimenteze o astfel de situație, pentru că, în primul rând, se deconectează de la viața de afară, de la tot ce înseamnă internet, telefon, și vor trăi viața la cote maxime în cele câteva luni cât stau în casă. Ei pot trăi cât alții în trei ani de viață, pentru că totul este concentrat, relațiile sunt mult mai apropiate, nu poți să te ferești nici de ăla cu care te-ai certat, nici de ăla cu care te iubești”, ne-a spus vedeta.

Mirela Vaida a descris frumusețea brută a vieții sub microscopul camerelor de filmat.

„Adică toate lucrurile sunt acolo: ești cu mama soacră pe cap, ai toate „nenorocirile”. Dar asta e frumusețea unui reality show, care pune la microscop viața așa cum e ea, știi, sub lupă”, ne-a mai spus vedeta.

Participarea la un astfel de show este, spune ea, o șansă unică de maturizare și de autodescoperire.

„Dacă sunt tineri care au douăzeci și ceva de ani și care vor o experiență de neegalat, asta ar fi una. E păcat să o rateze, pentru că nu au nimic de pierdut. Din contră, câștigă experiența relațiilor, a emoțiilor, a conexiunii cu mai mulți oameni care vin din culturi și familii diverse, conexiunea cu publicul care te ține sub lupă și care întotdeauna te critică: că faci bine sau faci rău, că te votează sau că nu te votează. Acolo cred că e o maturizare într-un astfel de show”, ne-a spus Mirela Vaida.

„Recunosc că n-aș putea să particip… Sunt foarte vulcanică”

Deși încurajează tinerii să participe, Mirela Vaida a recunoscut că ea însăși nu ar putea face față unei astfel de provocări.

„Eu recunosc că n-aș putea să particip… Eu sunt foarte vulcanică. Știi cum sunt eu? Izbesc, trântesc, urlu în jur, după aia plâng, după aia îmi pare rău. Adică trec prin toate stările și… Cred că oamenii n-ar înțelege dacă eu aș trece personajul ăsta prin toate stările mele, dar eu așa sunt. Am patos, am pasiune, sunt moldoveancă”, a mărturisit vedeta.

„Singurul om care a înțeles asta a fost soțul meu”

Când vine vorba despre cine o înțelege cel mai bine în viața personală, Mirela Vaida a vorbit cu emoție despre soțul ei, Alexandru.

„Singurul om care a înțeles că asta sunt eu, și cel mai mare lucru pe care trebuie să-l aibă partenerul unui astfel de om, este să nu-i taie aripile, să nu-l stăvilească, să nu-l reprime”, ne-a spus vedeta.

Ea a dezvăluit şi cum soțul ei, Alexandru, a știut să o susțină și să o echilibreze, fără să-i distrugă esența.

„Lasă-l pe om în nebunia lui, iubește-l pentru nebunia lui, încurajează-l, dar și strunește-l când trebuie să o faci. Asta a făcut soțul meu cu mine în ultimii 20 de ani. Pentru că el mi-a înțeles toate angoasele, toate stările, toate reprimările, toate nebuniile. M-a lăsat când am avut de urlat, de țipat, de trântit, de izbit, cum fac femeile. M-a lăsat în pace, s-a întors când m-am calmat, m-a sfătuit, m-a învățat, m-a șlefuit”, ne-a mărturisit prezentatoarea TV.

Potrivit declaraţiilor făcute, pentru Mirela Vaida un partener adevărat este cel care îți acceptă nebunia și care știe cum să te tempereze fără să-ți anuleze personalitatea.

„Și să știi că numai un om care te iubește poate să facă asta. Pentru că un om care te iubește nu vrea să te schimbe. El te iubește pentru ceea ce te-a descoperit că ești. Trebuie să te iubească cu toate nebuniile tale, nu să ți le reprime, ci să ți le șlefuiască, să ți le țină un pic în frâu, să te pună într-un echilibru, să te tempereze, să te aducă un pic cu picioarele pe pământ, dar să nu-ți ia personalitatea. Pentru că dacă mie mi-ar fi luat personalitatea bărbatul de lângă mine și mi-ar fi spus: „Ești nebună, ești așa, ești dusă, ești…”, că, na, vă dați seama, nici nu…”, a mai spus aceasta.

Pe lângă detalii din culisele celei mai intense experiențe din cariera sa de televiziune și despre provocările de a fi, și azi, autentică într-o lume care vrea să te schimbe, Mirela Vaida a vorbit şi despre viaţa ei personală şi despre provocările din cea profesională.

