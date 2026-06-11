Nicoleta Luciu, reacție neașteptată când s-a întâlnit cu Ioana Ginghină după scandalul din online: „Chiar m-am supărat, pentru că noi am fost prietene”

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Ioana Ginghină s-a întâlnit cu Nicoleta Luciu la un eveniment monden, după ce a criticat-o dur pentru că au cerut donații și cadouri pe TikTok.

Ioana Ginghină și Nicoleta Luciu, față în față după scandalul din online

Ioana Ginghină și Nicoleta Luciu s-au întâlnit pentru prima oară după conflictul din online. Întâlnirea a fost un prilej de reconciliere.

Totul a pornit de la live-urile realizate frecvent de Nicoleta Luciu și Lucian Viziru, care au atras critici din partea internauților, fiind acuzați că urmăresc câștiguri financiare. Ioana Ginghină s-a implicat în discuție, fără a da nume, afirmând că nu toți actorii ar trebui puși în aceeași oală și acuzați că ar «cerși» în mediul online. Declarația sa a fost inițial întâmpinată cu critici, dar ulterior publicul i-a dat dreptate, după ce au apărut dovezi care i-au susținut punctul de vedere. „S-a întors acum roata. Oamenii au văzut ce am văzut eu, capturi, și au văzut că cam aveam dreptate”, a declarat vedeta pentru Spynews.

În ciuda controverselor, întâlnirea față în față dintre Ioana Ginghină și Nicoleta Luciu a fost surprinzător de calmă. „Nu mi-a spus nimic, acum când ne-am văzut, a venit așa pe prietenie”, a explicat Ioana Ginghină. Actrița a recunoscut că, la momentul declarațiilor, era afectată emoțional și că intenția sa nu a fost să genereze un conflict. „Când eu am făcut acel video, m-am gândit la ei, ce-i drept, dar eram foarte supărată, murise și Ioan Isaiu cu câteva săptămâni înainte, și mi s-a părut așa… că nu aș vrea să intrăm în mocirlă.”

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„Chiar m-am supărat, pentru că noi am fost prietene”

În ceea ce privește reacția dură a lui Lucian Viziru, care a caracterizat-o drept „săraca, cu probleme”, Ioana Ginghină a preferat să nu intre în polemici directe. În schimb, ea a subliniat importanța apărării profesiei de actor și a valorilor care o însoțesc. „Eu departajez cumva actorii, să știți că și nouă ne este greu… dar uite că ne ținem tari”, a spus ea, adăugând că o carieră solidă în actorie nu se definește doar prin câteva roluri de succes: „Este una să o faci de o viață și să o faci în continuare și alta să prinzi un rol, două, pe care le-ai făcut bine. Nimeni nu neagă asta, dar nu poți să spui că e meserie pe viață”.

Totodată, Ioana Ginghină a mărturisit că s-a simțit rănită de reacția Nicoletei Luciu, mai ales având în vedere relația de prietenie pe care o aveau anterior. „Eu chiar m-am supărat puțin, pentru că noi am fost prietene și cumva nu mă gândeam că o va lua așa personal. Cumva, a doua, a treia zi, am văzut un live în care mă înjura. Și mi s-a părut așa… Adică, ce am zis eu și ce faceți voi. Trebuia să mă sune Nicoleta, să îmi spună: «Ce ai, Ginghină, ai înnebunit? Dă-te încolo»”, a povestit actrița pentru Spynews.

În ciuda acestor momente tensionate, întâlnirea dintre cele două actrițe pare să fi fost un pas către reconciliere. Ioana Ginghină rămâne însă fermă în convingerile sale, subliniind că a intervenit în această discuție pentru a proteja imaginea actorilor care își practică meseria cu demnitate: „Mai suntem unii cu puțină demnitate, puțini, dar mai suntem”.

Foto: Instagram

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