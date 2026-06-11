Motivul real pentru care Claudia Pavel a plecat din România în Miami: „Așa mi s-a părut corect”

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Claudia Pavel a dezvăluit adevăratul motiv pentru care s-a mutat din România în Statele Unite ale Americii. Artista locuiește la Miami.

Motivul real pentru care Claudia Pavel a plecat din România în State

Claudia Pavel locuiește de câțiva ani în însoritul Miami, unde și-a găsit liniștea alături de fiul ei, Noah. Decizia de a se muta peste Ocean a fost una profund personală, motivată de dorința de a-i oferi fiului ei șansa de a fi aproape de tatăl său, fostul baschetbalist american Jeremy Lewis.

Într-un interviu acordat pentru Cancan, Claudia a vorbit deschis despre cum și-a construit o viață armonioasă departe de România. „Motivul principal pentru care m-am mutat nu a fost unul egocentrist. M-am mutat pentru fiul meu, pentru că și-a dorit foarte mult să fie lângă tatăl lui. Așa mi s-a părut corect: fiul meu a comandat, iar eu am executat. Așa că, fără să stăm pe gânduri, ne-am urcat în avion, ne-am luat o casă, ne-am așezat, iar copilul meu merge la școală și îl are și pe tatăl lui aproape. Cumva, Dumnezeu a făcut în așa fel încât să mă bucur și de succes la Miami și să pot face lucruri minunate. Din momentul în care am reușit să plecăm la Miami, s-a mutat și tatăl lui acolo, ca să fie lângă el. Parcă s-au aliniat planetele pentru copilul meu într-un mod miraculos. Eu cred în miracole”, a spus Claudia.

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„Timpul, cumva, le rezolvă pe toate”

Deși despărțirea de Jeremy a survenit odată cu nașterea lui Noah, cei doi au reușit, de-a lungul ultimilor ani, să construiască o relație de prietenie solidă, punând pe primul loc binele fiului lor. „Timpul, cumva, le rezolvă pe toate și, odată cu vârsta, sper că devenim mai înțelepți și înțelegem ce înseamnă iubirea necondiționată. Spre acest tip de iubire tindem. Asta este familia. Uneori poate nu ne plăcem, dar cu siguranță ne iubim.”

Stabilirea în Statele Unite a reprezentat o schimbare majoră, dar Claudia mărturisește că acum se simte mai împăcată decât niciodată. „Cu siguranță da, pentru că nu fac nimic demonstrativ. Fac totul din pasiune și nu caut validarea nimănui. Da, cred că sunt mai liniștită ca niciodată, dar mereu este loc de mai bine. Toate schimbările majore din viață vin cu puțină frică. Toți suntem oameni și cred că fiecare dintre noi se luptă cu această frică. Am avut senzația că oamenii cred despre mine că totul mi-a venit ușor. Dar orice succes care pare venit peste noapte a fost construit prin muncă, dedicare și seriozitate. Sunt un om muncitor”, a spus ea.

Foto: Instagram

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