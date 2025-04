Actrița Priscilla Pointer, din serialul Dallas, a murit la 100 de ani

Priscilla Pointer, actrița care a interpretat rolul mamei fiicei sale reale, Amy Irving, în filmul „Carrie” și care a apărut și în serialul „Dallas”, a încetat din viață, în Ridgefield, Connecticut, la vârsta de 100 de ani.

Decesul său a fost confirmat de fiul ei, profesorul David K. Irving de la USC.

Priscilla Pointer a jucat rolul mamei lui Irving în „Carrie” și a apărut alături de fiica sa în alte șase filme. De-a lungul anilor ’70 și ’80, ea a interpretat roluri de mame celebre, inclusiv pe cea a personajului lui Diane Keaton în „Looking for Mr. Goodbar”, a lui Kyle MacLachlan în „Blue Velvet” și a lui Sean Penn în „The Falcon and the Snowman”. De asemenea, a avut un rol memorabil în serialul CBS „Dallas”, unde a jucat mama personajului interpretat de Victoria Principal.

De-a lungul anilor, Priscilla Pointer a avut apariții memorabile în filme precum „A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors,” „Twilight Zone: The Movie,” și în seriale de televiziune precum „ER,” „Judging Amy,” „St. Elsewhere,” „McCoy,” „McCloud” și „N.Y.P.D.” De asemenea, a jucat în trei filme regizate de fiul său, David Irving, inclusiv adaptarea muzicală din 1987 a poveștii „Rumpelstiltskin,” „Good-bye, Cruel World” și „C.H.U.D. II: Bud the C.H.U.D.”

Înainte de a se dedica filmului și televiziunii, Pointer și-a început cariera pe scenă, fiind o actriță născută în New York. A apărut în mai multe spectacole pe Broadway, inclusiv în turneele originale ale pieselor „A Streetcar Named Desire,” „The Caucasian Chalk Circle,” „The Condemned of Altona,” „Yerma” și „The East Wind,” deseori sub regia soțului său, Jules Irving. Cei doi s-au întâlnit în Europa, după o producție militară a piesei „Brother Rat.”

Împreună cu soțul său, actrița a co-fondat San Francisco Actor’s Workshop alături de Herbert Blau și Beatrice Manley. Compania a fost ulterior preluată de Vivian Beaumont Theater din New York City.

Priscilla Pointer a avut trei copii din căsătoria cu primul său soț, Jules Irving: Amy Irving, David Irving și Katie Irving. Amy Irving este o actriță cunoscută, nominalizată la Oscar, care a jucat alături de mama sa în mai multe filme, inclusiv în „Carrie” și „Honeysuckle Rose”. David Irving este regizor și scenarist. El a colaborat cu mama sa în trei filme, inclusiv adaptarea muzicală din 1987 a poveștii „Rumpelstiltskin”. Katie Irving este mai puțin cunoscută publicului, dar face parte din familia artistică a lui Pointer.

Priscilla a fost foarte apropiată de copiii săi, iar cariera lor reflectă influența artistică a familiei.

