Are 74 de ani, dar nu-i dai mai mult de 50. Cum arată astăzi Victoria Principal, Pamela din „Dallas”

Vă mai aduceți aminte de Victoria Principal, cea care a interpretat personajul Pamela în serialul fenomen al anilor ‘80, Dallas? Actrița, care pare să fi găsit secretul tinereții fără bătrânețe pentru că este într-o formă de zile mari, s-a dedicat salvării și îngrijirii animalelor fără adăpost și petrece mult timp la ferma ei din Los Angeles.

Victoria Principal a iubit rolul din „Dallas”

Au trecut 46 de ani de când familia Ewing ajuns în atenția publicului cu faimosul Dallas. Când serialul a fost lansat în aprilie 1978, actrița Victoria Principal, pe atunci o tânără de 28 de ani, care a interpretat-o ​​pe Pamela Barnes, știa că producția va avea un succes monumental.

„Când au început filmările pentru Dallas, m-am îndrăgostit pe loc de rolul meu și de povestea serialului. Așa că, din momentul în care am citit scenariul, am simțit că este ceva cu totul special și că îmi doream cu adevărat să fac parte din el. Nu îmiputeam imagina imagina să nu fiu Pam” -a zis actrița, acum câțiva ani, pentru People.

Vicotria Principalul a obținut instant rolul și a filmat nouă ani pentru Dallas.

„Primii cinci ani au fost unii dintre cei mai buni ani de televiziune pe care i-am văzut vreodată. Și apoi, după anul șapte, a existat un declin definitiv. În anul șapte a venit timpul să-mi renegociez contractul și am fost foarte sinceră cu privire la îngrijorarea și dezamăgirea mea.

Pentru că am avut un scenariu atât de bun și atât de multe intrigi minunate și când a venit momentul să renegociem contractele scenariștilor, am simțit că mulți dintre ei au plecat pentru că nu au obținut ceea ce solicitaseră” – a adăugat actrița.

Așa că, după încă doi ani în serialul de succes, Pamela, însărcinată, a murit într-un accident de mașină. „Mi-am dorit un final care să fie definitiv”, spune actrița născută în Japonia. „Și cu siguranță am simțit că accidentul a fost definitiv” – a mai spus ea.

Pe măsură ce Dallas a continuat încă cinci sezoane, Principal a mers mai departe cu cariera, apărând în numeroase filme TV, unele dintre ele produse prin compania ei de producție, înainte de a se îndepărtacomplet de industria filmului pentru a se concentra pe proiectele ei de sănătate și bunăstare. Ea a scris prima dintre cele patru cărți, The Body Principal, în 1983 și și-a lansat compania de îngrijire a pielii, Principal Secret, în 1991.

„Când am împlinit 50 de ani, simțeam că vreau să fac o schimbare în viața mea”, spune actrița despre părăsirea Hollywood-ului după ce a apărut în NBC’s Titans între 2000-01. „Interesul meu s-a mutat în altă direcție, înspre compania mea de îngrijire a pielii și pentru crearea unor produse care ar putea ajuta mulți oameni” – a adăugat.

Din 2012, Victoria are o fermă în afara Los Angeles, unde salvează animale fără adăpost și cu probleme și le îngrijește. Când TNT a relansat Dallas în același an – cu membrii distribuției inițiale Patrick Duffy, Larry Hagman, Steve Kanaly și Linda Gray – actrița nu a vrut să revină la povestea lui Pam.

Deși s-a reunit cu foștii colegi de serial în 2004 pentru o ediție specială CBS, ea aproape că nu vorbește cu alte vedete.

„Au fost telefoane, dar nu am avut într-adevăr întâlniri. Oricum, nu ne-am întâlnit niciodată. Am lucrat împreună și am avut vieți diferite. Când am început seialul, Patrick era căsătorit și își întemeia o familie, Steve era căsătorit și avea o familie, Larry era căsătorit cu copii, Linda, la fel. Eu eram singură. Așadar aveam stiluri de viață foarte diferite” – a mai precizat actrița.

Victoria Principal spune că nu are operații estetice

Deși s-a vehiculat că fosta vedetă din Dallas ar fi apleat la emdicii esteticieni pentru diverse intervenții, actrița a spus mereu că nu a făcut acest lucru. Frumusețea ei și faptul că nu își arată adevărata vârstă se datorează atât moștenirii genetice, dar și rutinei de îngrijire, ea perfecționându-se de-a lungul anilor împreună cu compania sa de cosmetice în găsirea celor mai bune produse anti-îmbătrânire și de îngrijire a pielii.

„Este trist când văd o femeie care și-a făcut intervenții în încercarea de a arăta mai tânără și, în cele din urmă, ajunge într-un fel în care nu a mai arătat niciodată. „Nu am avut niciodată un lifting facial, un peeling profesional sau intervenții cu lasere” – spunea ea, acum ceva timp.

