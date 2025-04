Patty Maloney a murit la 89 de ani. Actrița de 1,19 m era cunoscută pentru rolurile sale memorabile din „Little House on the Prairie” și „Star Wars Holiday Special”

Actrița Patty Maloney, cunoscută pentru rolurile sale memorabile din serialele „Little House on the Prairie”, „Far Out Space Nuts” al lui Syd & Marty Krofft, „Buck Rogers in the 25th Century” și „Star Wars Holiday Special”, s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani.

Patty Maloney a murit la 89 de ani

Dave Myrabo, fratele său, a confirmat pentru The Hollywood Reporter că faimoasa actriță s-a stins din viață luni, 31 martie 2025, într-un centru de îngrijiri paliative din Winter Park, Florida, după o lungă perioadă de suferință, marcată de multiple accidente vasculare cerebrale.

„Pentru o persoană mică într-o lume mare, a reușit să facă tot ce și-a propus’, a transmis fratele actriței.

Tinerețea și debutul în lumea artistică

Patty Maloney s-a născut pe 17 martie 1936 în Perkinsville, New York și a fost o actriță americană remarcabilă, cu o carieră de peste trei decenii în industria cinematografică. Crescută în Winter Park, Florida, ea a fost o persoană de talie mică, având doar 119 cm înălțime, dar a demonstrat o prezență uriașă pe scenă și pe ecran.

În copilărie, Patty a fost implicată în spectacole de circ și carnaval, ceea ce i-a dezvoltat abilitățile artistice.

Cariera artistică

Patty Maloney este cunoscută pentru interpretările sale memorabile, precum rolul extraterestrului Honk din “Far Out Space Nuts” și Lumpy, fiul lui Chewbacca, din ”Star Wars Holiday Special”. De asemenea, a apărut în seriale celebre precum „Little House on the Prairie”, „Charlie’s Angels”, „The Love Boat” și „Trapper John, M.D.”. A fost apreciată pentru talentul său în dans și mimă, care i-au permis să exprime emoții complexe chiar și în roluri fără dialog.

Pe lângă aparițiile în televiziune, Patty a avut și o carieră în dublaj, oferind vocea unor personaje din animații precum Scooby-Doo and the Ghoul School. A colaborat frecvent cu Billy Barty, un alt actor de talie mică, și a jucat în filme precum „Under the Rainbow” (1981) și „Ernest Saves Christmas”.

Viața personală și ultimii ani

În 1961, Patty s-a căsătorit cu Joseph Vitek, un tipograf din Chicago. Soțul ei a murit de melanom în 1968. După pierderea acestuia, prietenii ei au încurajat-o să revină la cariera artistică, ceea ce a ajutat-o să depășească perioada dificilă și să își continue activitatea în lumea divertismentului. Cei doi nu au avut urmași, dar înainte de pierderea soțului a născut un copil prematur care, din păcate nu a supraviețuit.

În ultimii ani, Patty a suferit de degenerescență maculară și mai multe accidente vasculare cerebrale, care i-au afectat sănătatea.

