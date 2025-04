Lee Montague a murit. Actorul premiat cu BAFTA avea 97 de ani

Lee Montague, star TV și câștigător al unui premiu BAFTA, a murit la vârsta de 97 de ani. Actorul din „Bergerac” a avut o carieră încununată de succes de peste șase decenii, astfel că numeroase vedete i-au adus un omagiu după aflarea veștii trecerii sale în neființă.

Lee Montague a murit la 97 de ani

Lee Montague, cunoscut pentru rolurile sale din „Moulin Rouge” (1952), „Brass Target” (1978), „Brother Sun, Sister Moon” (1972) și „How I Won The War” (1967) printre altele, a încetat din viață la vârsta de 97 de ani. Vestea trecerii sale în neființă a fost anunțată într-un necrolog împărtășit de Keats Community Library, pentru care Montague a fost președinte pe viață.

„Cu profundă tristețe anunțăm moartea iubitului nostru președinte pe viață, Lee Montague, la vârsta de 97 de ani. Lee a fost un actor foarte respectat. S-a antrenat la Old Vic School și a lucrat în prima parte a carierei sale la Royal Exchange Manchester, Old Vic, Bristol Old Vic și Oxford Playhouse. În ceea ce privește filmul, a lucrat cu regizori mari (cum ar fi Zeffirelli) care au apărut în aproximativ 30 de filme, inclusiv Moulin Rouge în 1952, Bill Budd, Brother Sun, Sister Moon și Jesus of Nazareth cu Robert Powell. Dar pentru noi, el a fost salvatorul bibliotecii”, se arată în necrolog, potrivit Daily Mail.

„El a continuat să fie vital pentru succesul nostru, deoarece a scris multe seri literare și biografice pe care le-a interpretat alături de colegii săi actori, Michael Palin, Robert Powell, Simon Callow și Janet Suzman. Acestea s-au jucat în plin, așa cum se cuvine!”, se mai arată în necrolog.

Cine a fost Lee Montague

Lee Montague s-a născut în Bow, East London, în 1927 și s-a antrenat la Old Vic Theatre School înainte de a-și face debutul pe scenă în 1950. La începutul carierei, a lucrat la RSC, Bristol Old Vic și Manchester Royal Exchange înainte de a-și lansa cariera cinematografică cu „Moulin Rouge” din 1952.

Cunoscut pentru interpretarea unor personaje dure și amenințătoare, Montague a jucat în 1958 în filmul „The Camp on Blood Island” și în filmul de acțiune „The Silent Enemy”.

Montague a apărut și în filmul TV din 1990 „Jekyll and Hyde”, alături de marele actor Michael Caine.

De asemenea, a fost primul povestitor de la emisiunea pentru copii „Jackanory” de la BBC, povestind 15 episoade în 1965, pentru care a câștigat un BAFTA, potrivit necrologului.

Pe parcursul carierei sale de șase decenii, Montague a acumulat peste 140 de credite de actorie până la retragere, rolul său final de pe ecran fiind în filmul „Gatwick Gangsters” din 2017.

Lee Montague a fost căsătorit cu actrița Ruth Goring timp de 67 de ani până la moartea acesteia în 2023. Cuplul a avut doi copii.

