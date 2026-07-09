Bonnie Tyler, legenda muzicii pop, a murit la 75 de ani. De ce boală suferea

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Bonnie Tyler, legenda muzicii pop din anii 1980, cunoscută pentru hitul „Total Eclipse of the Heart”, a murit la vârsta de 75 de ani, a anunțat familia sa.

Cântăreața Bonnie Tyler, cunoscută pentru piese precum „Total Eclipse of the Heart”, „Holding Out for a Hero” și „It’s a Heartache”, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani.

Într-un mesaj publicat pe site-ul oficial al artistei se arată:

„Familia și echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunțe că Bonnie s-a stins din viață în mod neașteptat, noaptea trecută, într-un spital din Portugalia, din cauza bolii pentru care urma tratament.”

De ce boală suferea vedeta

În luna mai, artista originară din Skewen, în sudul Țării Galilor, a fost plasată în comă indusă după ce a suferit o intervenție chirurgicală de urgență la intestine în Portugalia.

Luna trecută, purtătorul său de cuvânt declara că ieșise din comă, însă starea ei de sănătate rămânea foarte gravă, iar aceasta era internată la terapie intensivă.

Declarația oficială, publicată joi dimineață, continua:

„Vom reveni în scurt timp cu informații suplimentare, însă, pentru moment, vă rugăm să respectați intimitatea familiei în aceste momente tragice.”

Bonnie Tyler, pe numele său real Gaynor Hopkins, s-a născut și a crescut într-o locuință socială din Neath, Țara Galilor.

A fost descoperită de impresarul Roger Bell într-un club din Swansea și și-a lansat primul single, „Lost in France”, în 1977.

Tot în 1977 a lansat balada country-pop „It’s a Heartache”, care a ajuns pe locul 4 în topul single-urilor din Marea Britanie și pe locul 3 în clasamentul american Billboard Hot 100.

Cel mai mare succes al său, „Total Eclipse of the Heart”, cu influențe rock, a fost lansat șase ani mai târziu, în 1983, și a ajuns pe primul loc atât în topurile din Marea Britanie, cât și în cele din Statele Unite.

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Astfel, Bonnie Tyler a devenit prima artistă din Țara Galilor care a avut un hit pe locul 1 în SUA.

Piesa, compusă de Jim Steinman, autorul versurilor pentru Meat Loaf, purta inițial titlul „Vampires in Love”, deoarece fusese scrisă pentru o versiune muzicală a filmului „Nosferatu”.

„Nu mă plictisesc niciodată să o cânt. Îmi place pentru că toată lumea abia așteaptă să cânte împreună cu mine”, declara artista într-un interviu recent pentru BBC News.

Pentru „Total Eclipse of the Heart” a primit o nominalizare la premiile Grammy, iar ulterior a mai fost nominalizată pentru albumul „Faster Than the Speed of Night” și pentru single-ul „Here She Comes”.

Jim Steinman a compus și un alt mare succes al artistei din anii ’80, „Holding Out for a Hero”, înregistrat pentru coloana sonoră a filmului „Footloose” și inclus ulterior și în filmul „Shrek 2”.

Bonnie Tyler a reprezentat Marea Britanie la Concursul Eurovision din 2013, unde s-a clasat pe locul 19 din 26 de participanți.

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În 2023, a fost decorată cu titlul de MBE (Member of the Order of the British Empire) pentru contribuția sa la muzică.

Anul trecut, artista a lansat o versiune dance a piesei „Total Eclipse of the Heart”, intitulată „Together”, produsă de David Guetta și Hypaton.

În acest an, la 43 de ani de la lansare, versiunea originală a melodiei a depășit pragul de un miliard de ascultări pe Spotify.

„Sunt foarte fericită. Dacă stai să te gândești, pe lume sunt doar 8,3 miliarde de oameni”, spunea artista.

În 2017, Bonnie Tyler a interpretat celebra piesă la bordul unei nave de croazieră în Caraibe, în timpul eclipsei totale de Soare vizibile din Statele Unite.

Artista lasă în urmă pe soțul său, Robert Sullivan, alături de care a fost căsătorită timp de peste 50 de ani.

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