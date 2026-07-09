Bonnie Tyler, legenda muzicii pop, a murit la 75 de ani. De ce boală suferea

Într-un mesaj publicat pe site-ul oficial al artistei se arată:
„Familia și echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunțe că Bonnie s-a stins din viață în mod neașteptat, noaptea trecută, într-un spital din Portugalia, din cauza bolii pentru care urma tratament.”
„Vom reveni în scurt timp cu informații suplimentare, însă, pentru moment, vă rugăm să respectați intimitatea familiei în aceste momente tragice.”
Bonnie Tyler, pe numele său real Gaynor Hopkins, s-a născut și a crescut într-o locuință socială din Neath, Țara Galilor.
A fost descoperită de impresarul Roger Bell într-un club din Swansea și și-a lansat primul single, „Lost in France”, în 1977.
Tot în 1977 a lansat balada country-pop „It’s a Heartache”, care a ajuns pe locul 4 în topul single-urilor din Marea Britanie și pe locul 3 în clasamentul american Billboard Hot 100.
Cel mai mare succes al său, „Total Eclipse of the Heart”, cu influențe rock, a fost lansat șase ani mai târziu, în 1983, și a ajuns pe primul loc atât în topurile din Marea Britanie, cât și în cele din Statele Unite.
Astfel, Bonnie Tyler a devenit prima artistă din Țara Galilor care a avut un hit pe locul 1 în SUA.
Piesa, compusă de Jim Steinman, autorul versurilor pentru Meat Loaf, purta inițial titlul „Vampires in Love”, deoarece fusese scrisă pentru o versiune muzicală a filmului „Nosferatu”.
„Nu mă plictisesc niciodată să o cânt. Îmi place pentru că toată lumea abia așteaptă să cânte împreună cu mine”, declara artista într-un interviu recent pentru BBC News.
Pentru „Total Eclipse of the Heart” a primit o nominalizare la premiile Grammy, iar ulterior a mai fost nominalizată pentru albumul „Faster Than the Speed of Night” și pentru single-ul „Here She Comes”.
Jim Steinman a compus și un alt mare succes al artistei din anii ’80, „Holding Out for a Hero”, înregistrat pentru coloana sonoră a filmului „Footloose” și inclus ulterior și în filmul „Shrek 2”.
Bonnie Tyler a reprezentat Marea Britanie la Concursul Eurovision din 2013, unde s-a clasat pe locul 19 din 26 de participanți.