Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Legendarul icon al muzicii pop din anii ’60, John „Beaky” Dymond, a murit la vârsta de 81 de ani. El a fost membru al trupei Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich, din anii ’60, cunoscută mai ales pentru hitul „Legend Of Xanadu”, care a ocupat primul loc în topuri în 1968.

John Dymond, legendă a muzicii anilor ’60, a murit la 81 de ani

John „Beaky” Dymond a încetat din viață la vârsta de 81 de ani, fără o cauză a decesul confirmată pentru moment. Astfel, bateristul Michael Wilson, cunoscut sub numele de Mick, este ultimul membru supraviețuitor al grupului Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich, potrivit revistei „Beat Magazine”, citată de Express.co.uk.

Membrii formației au petrecut mai multe săptămâni în topuri decât The Beatles în anii ’60. Formația a avut, de asemenea, șapte piese care au intrat în top 100 în Canada.

Citește și: Erling Haaland, aspru criticat de PETA: „Susține suferințe atroce”

„Era un adevărat diamant cu o inimă bună”

Omagii pentru Dymond au curs în valuri, iar trupa „The Equals” a postat pe Facebook: „S-a reunit cu Dave (Dee), Trevor (Dozy) și Ian (Tich) — din nou împreună ca un cvartet în ceruri, făcând muzică și râzând din nou. Raiul nici nu va ști ce l-a lovit! Fă-i pe toți să râdă acolo sus, Beaky. Odihnește-te în pace, prietene.”

Redactorul revistei „Beat Magazine”, Ian Woolley, a scris: „Este trist să aflu că John Dymond, cunoscut nouă mai degrabă ca Beaky din trupa Dave Dee, Doze, Beaky, Mick și Tich, a trecut în neființă. Ultima dată când ne-am întâlnit a fost la înmormântarea lui Tich, iar el a ținut un discurs hilar. Era un adevărat diamant cu o inimă bună și toți cei care l-au cunoscut îi vor simți lipsa. Odihnește-te în pace, Beaky.”

Citește și: Fiica transgender a lui Naomi Watts, pe podiumul Paris Fashion Week. Kai Schreiber a defilat pentru Iris van Herpen

„Avea mereu o glumă pregătită pentru culise”

Un fan a postat: „Încă o legendă a muzicii anilor ’60 s-a stins!”.

Muzicianul Michael Smitham a scris pe rețelele sociale: „Se pare că mulți dintre vechii mei prieteni au «dispărut de pe fața pământului» în ultima vreme, iar chiar în această dimineață John «BEAKEY» Dymond a decis că a venit rândul lui. Dymond după nume și «Diamant» din fire, «Beakey» a fost un om minunat. Avea mereu o glumă pregătită pentru culise. Un milion de anecdote despre viața sa de vedetă pop și despre perioada în care a fost proprietar de bar în Spania. Un interpret excelent pe scenă, cu un stil foarte relaxat, care putea captiva publicul până în ultimul rând al sălii!”.

Foto: Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News