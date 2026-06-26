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Jennifer Meyer a născut al treilea copil la 49 de ani, primul cu logodnicul ei. Creatoarea de bijuterii mai are doi copii cu Tobey Maguire

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.  Actualizat 26.06.2026, 10:41
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Jennifer Meyer, creatoare de bijuterii și fosta soție a lui Tobey Maguire, a dezvăluit că a născut al treilea copil la 49 de ani.

Jennifer Meyer a născut al treilea copil la 49 de ani, primul cu logodnicul ei

Geoff Ogunlesi cu fetița lui și a lui Jennifer MeyerIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Într-o postare dedicată logodnicului ei, Geoff Ogunlesi, de Ziua Tatălui, Jennifer Meyer a confirmat că a devenit mamă pentru a treia oară la 49 de ani. „O lună perfectă alături de fetița noastră perfectă. Te iubim cel mai mult, Geoff! La mulți ani de Ziua Tatălui!”, a scris Meyer în mediul online. Meyer, care mai are doi copii, Ruby, în vârstă de 19 ani, și Otis, de 17 ani, cu fostul soț Tobey Maguire, a publicat mesajul alături de o fotografie în care Ogunlesi își ține bebelușul în brațe.

Justin Theroux s-a numărat printre cei care au felicitat cuplul în secțiunea de comentarii, scriind: „Iată-i!!! La mulți ani de Ziua Tatălui!!!”, alături de o inimă roșie și un emoji cu inimi în locul ochilor. Whitney Cummings a adăugat: „Da, da, da!!!”, alături de două emoji-uri zâmbitoare cu ochii înlăcrimați.

Postarea lui Meyer a venit după ce, în luna mai, ea a declarat pentru People că s-a simțit ca un copil în dimineața de Crăciun când a aflat că este din nou însărcinată. „Mă simt ca un copil mic”, a mărturisit ea, adăugând: „Știu că părinții mei mi-au cumpărat cadoul visat, așa că nu fac decât să aștept să-l primesc.”

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Jennifer și logodnicul ei au fost surprinși împreună pentru prima dată în vara anului 2023, înainte de a-și face debutul pe covorul roșu în calitate de cuplu la gala anuală Baby2Baby din luna noiembrie a aceluiași an.

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Jennifer Meyer a declarat pentru revista People că a rămâne din nou însărcinată la o vârstă mai înaintată a fost „o lume cu totul nouă”. „Eram mult mai tânără când am avut primii doi copii și, practic, am fost prima dintre prietenele mele [care a rămas însărcinată]”, a mărturisit Meyer. „Așa că aveam o mentalitate diferită. Iar acum știu totul și la ce să mă aștept.”

„E puțin mai obositor în această etapă, dar mă simt minunat. Îmi place la nebunie. Mă simt foarte bine. Am avut o sarcină cu adevărat minunată”, a continuat ea în luna mai. „Slavă Domnului. A fost foarte bine. Cred că mi-am manifestat dorința cu tărie.”

Meyer a spus că, deși era „prudentă” în privința vârstei sale, faptul că a împărtășit acel moment cu Ogunlesi a fost incredibil de semnificativ. „Să pot trăi din nou această experiență în acest moment al vieții mele, alături de persoana pe care o iubesc atât de mult a fost cu adevărat minuna”, a declarat Meyer, pentru People.

„E mereu foarte pozitiv, vede mereu că totul se va rezolva, indiferent de situație. Așa că încerc să mă adaptez puțin mai mult la asta, ceea ce și fac, dar a fost un moment minunat”, a mai spus Meyer despre Ogunlesi.

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Ce relație are cu Tobey Maguire la zece ani de la despărțire

Meyer, care a divorțat de Maguire în 2020 după ce s-au separat în 2016, a putut să se bazeze pe fostul ei soț când vine vorba de creșterea celor doi adolescenți ai lor.

Descriindu-l pe actor drept „cel mai extraordinar om pe care îl cunosc”, Meyer a insistat: „Când eu și Tobey ne-am despărțit, a fost foarte clar de la început că Ruby și Otis erau pe primul loc, iar noi țineam cu adevărat unul la celălalt ca oameni și voiam să facem parte din viața celuilalt, indiferent de situație. Și nu voiam să ratăm niciun Crăciun. Nu voiam să ratăm nicio Zi a Recunoștinței.”

„Călătorim cu toții împreună. Petrecem fiecare sărbătoare împreună. Sărbătorim fiecare zi de naștere cu toții”, a spus Meyer. „El este un tată incredibil. Este un fost soț incredibil. Iar Geoff îl iubește, iar el îl iubește pe Geoff. Așa că totul merge perfect.”

Meyer a mai povestit revistei People despre a treia sa sarcină: „Chiar nu vreau să par naivă sau ceva de genul ăsta, dar simt că trăiesc o experiență de basm în acest moment. E ca și cum toate dorințele mi s-au împlinit. Așa că mă simt cu adevărat recunoscătoare și norocoasă și pur și simplu entuziasmată de toate aceste noi capitole.”

Foto: Instagram

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