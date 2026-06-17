Neymar va deveni tată din nou, pentru a cincea oară. Partenera sa, Bruna Biancardi, a anunțat sexul copilului

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Superstarul fotbalului mondial, Neymar, a reușit din nou să atragă toate privirile asupra sa, de data aceasta în afara terenului de joc. În timp ce atenția microbiștilor era îndreptată spre meciurile din Campionatul Mondial al Cluburilor, atacantul brazilian în vârstă de 34 de ani a luat prin surprindere comunitatea online cu un anunț extrem de personal.

El și partenera lui de lungă durată, influencerița și antreprenoarea Bruna Biancardi, au dezvăluit că urmează să aibă încă un copil împreună. Vestea a fost primită cu un entuziasm uriaș de fanii din întreaga lume, transformându-se instantaneu în subiectul principal din showbizul internațional.

Un experiment cu vopsea și o reacție care a cucerit internetul

Marea dezvăluire a fost făcută prin intermediul unui videoclip de familie extrem de emoționant, distribuit pe rețelele de socializare, unde fotbalistul are o audiență record de peste 235 de milioane de urmăritori. În imagini, cuplul apare așezat pe iarbă, purtând haine albe asortate și fiind înconjurat de copii: fiul cel mare al lui Neymar, Davi Lucca, și micuțele Mavie și Mel. Evenimentul, organizat chiar înainte ca fotbalistul să plece în cantonamentul naționalei Braziliei, a inclus un joc interactiv în care membrii familiei au fost legați la ochi și au pictat pe pânză, așteptând culoarea care avea să le indice genul bebelușului.

În momentul în care vopseaua roz a confirmat că vor avea o fetiță, reacția viitorului tată a declanșat mii de comentarii din partea fanilor. Extrem de entuziasmat, fotbalistul a început să râdă și să glumească pe seama faptului că va fi înconjurat de fete în propria casă. „O să înnebunesc! O să înființez o trupă, iar de astăzi înainte ele vor fi Spice Girls”, a exclamat Neymar în fața camerei. Vizibil mișcată de moment și de reacția partenerului ei, Bruna Biancardi i-a răspuns imediat cu afecțiune, spunându-i simplu: „O, iubirea mea”.

Extinderea unei familii crescute în lumina reflectoarelor

Noul bebeluș va fi cel de-al cincilea copil al atacantului brazilian și cel de-al treilea pe care îl împarte cu Bruna Biancardi. Dincolo de viața sportivă tumultoasă, Neymar a subliniat în repetate rânduri că rolul de părinte este cel mai important aspect al existenței sale. Istoricul familiei sale a fost construit de-a lungul anilor alături de trei mame diferite.

Primul său fiu, Davi Lucca, s-a născut în 2011 din relația cu Carolina Dantas. Ulterior, fotbalistul a devenit tatăl Helenei, născută în iulie 2024, în urma unei legături cu modelul Amanda Kimberlly. Alături de Bruna Biancardi, el le crește deja pe Mavie, născută în 2023, și pe Mel, venită pe lume în 2025.

Impactul postării a fost unul colosal, adunând aproape patru milioane de aprecieri în doar opt ore de la publicare, ceea ce reconfirmă statutul de lider de opinie al fotbalistului în spațiul virtual.

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Trecutul zbuciumat și victoria iubirii în fața provocărilor

Relația dintre Neymar și Bruna Biancardi, o cunoscută specialistă în marketing de modă din São Paulo, nu a fost lipsită de obstacole, fiind adesea marcată de episoade tensionate de despărțire și reconciliere publică. Cel mai dificil moment al cuplului a avut loc în anul 2024, după nașterea Helenei, situație care provocase o ruptură temporară și dezbateri aprinse în presa tabloidă.

La acea vreme, conștient de greșelile sale, sportivul a ales calea unei scrisori publice pline de regret, publicată pe contul său de Instagram pentru a-și salva familia.

El a recunoscut public suferința provocată Brunei și a implorat-o să îi mai acorde o șansă, numind-o femeia ideală pentru viitorul său. „Fac asta pentru voi doi și pentru familia ta. Știu că acțiunile mele au fost de nejustificat și nu trebuie să mă justific. Cu toate acestea, am nevoie de tine în viața noastră. Scopul nostru va predomina, dragostea noastră pentru bebelușul nostru va câștiga, iar dragostea noastră unul pentru celălalt ne va face mai puternici”, scria Neymar în mesajul său de iertare.

În ciuda tuturor speculațiilor și a presiunii mediatice, cei doi au reușit să își repare relația, concentrându-și întreaga energie pe stabilitatea căminului lor. Anunțul venirii pe lume a unei noi fetițe demonstrează că promisiunile de atunci au fost respectate, iar cuplul este mai unit ca niciodată în fața acestei noi etape.

Foto – Instagram

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