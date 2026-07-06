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Kate Hudson și Danny Fujikawa, logodnicul ei cu șapte ani mai tânăr, au fost surprinși în ipostaze tandre în vacanță pe insula grecească Skiathos. Cei doi sunt logodiți de cinci ani și împreună au o fetiță, dar nu se grăbesc să-și oficializeze relația.

Kate Hudson și Danny Fujikawa, logodnicul ei cu șapte ani mai tânăr, în ipostaze tandre pe insula grecească Skiathos

Kate Hudson (47 de ani) și Danny Fujikawa (40 de ani) formează unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood. Actrița și muzicianul sunt împreună de aproximativ un deceniu și împreună au o fetiță, Rani Rose Hudson Fujikawa, în vârstă de 7 ani. Recent, perechea a fost surprinsă bucurându-se de soare pe insula grecească Skiathos. Cei doi au fost surprinși sărutându-se și îmbrățișându-se tandru.

Deși sunt logodiți de cinci ani, niciunul nu se grăbește să oficializeze relația. Într-un interviu din 2025, Kate Hudson a explicat de ce căsătoria nu se află pe lista ei de priorități. „Chestia asta contractuală este dificilă pentru mine. Îmi place libertatea mea… Îmi place conceptul de libertate”, a declarat actrița în emisiunea The Drew Barrymore Show. Mai mult, Hudson recunoaște că ideea de a planifica o nuntă nu o entuziasmează deloc. „Pur și simplu nu am același fel de «Dumnezeule, o să mă mărit… și abia aștept petrecerea!» Este exact opusul”, a adăugat ea.

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„Îmi place ideea de a fi logodită pentru totdeauna”

Alegerea nu este surprinzătoare, având în vedere că nici mama actriței, celebra Goldie Hawn, nu este căsătorită cu partenerul ei, Kurt Russell, deși sunt împreună de peste patru decenii. Russell nu este tatăl biologic al lui Kate, însă actrița îl consideră tatăl ei, deoarece el este cel care a crescut-o după ce muzicianul Bill Hudson i-a părăsit pe ea și pe fratele ei, Oliver Hudson. Kate și Oliver mai au un frate vitreg mai mic, Wyatt, fiul lui Goldie și Kurt. „Ei nu au semnat niciodată contractul. Au fost logodiți de când aveam 7 ani”, a povestit Hudson.

Povestea de dragoste dintre Danny Fujikawa a început în 2016, iar fiica lor, Rani Rose, a venit doi ani mai târziu, în 2018. Kate mai are doi fii din relații anterioare, pe Ryder Robinson, cu fostul soț Chris Robinson, și Bingham Hawn Bellamy, cu fostul logodnic Matt Bellamy. Pentru Kate, iubirea și parteneriatul sunt mai importante decât un act oficial. „Îmi place ideea de a fi logodită pentru totdeauna”, a concluzionat ea.

Foto: Profimediaimages.ro; Instagram

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