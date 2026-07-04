Ilona Brezoianu, mărturisiri despre primele luni de maternitate și relația cu soțul ei: „Cel mai dificil moment a fost imediat după ce am născut” / Exclusiv

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La doar câteva luni după ce a devenit mamă, Ilona Brezoianu apare alături de fiul ei, Matei, pe coperta primului număr al revistei Baby Unica și vorbește deschis despre noua etapă din viața sa. Actrița ne-a povestit la Unica Urban Party 2026 cum a fost experiența primului pictorial alături de băiețelul ei, ce s-a schimbat după naștere și care este cea mai mare provocare pe care o întâmpină în rolul de mamă.

Ilona Brezoianu, mărturisiri despre primele luni de maternitate și relația cu soțul ei

Ilona Brezoianu a făcut mărturisiri sincere și despre relația cu soțul ei, Andrei Alexandru, după venirea pe lume a lui Matei, recunoaște că perioada imediat de după naștere a fost cea mai dificilă din viața ei și vorbește despre dorința pe care o are împreună cu Andrei: aceea de a reuși să plece, măcar pentru două zile, într-o vacanță în doi, chiar dacă despărțirea de fiul lor nu este deloc ușoară.

Bună seara, Ilona, și bine ai venit la Unica, în vara 2026. Tu și băiețelul tău, Matei, apăreți pe coperta primului număr al revistei Baby Unica. Cum a fost această experiență pentru voi? Are Matei stofă de fotomodel?

Eu cred că da, m-a surprins și pe mine. A fost foarte relaxat. E adevărat că era tatăl lui în fața aparatului și i-a distras un pic atenția, pentru că avea momente când se plictisea. Evident, e un copil de șapte luni. Mă rog, la vremea aceea avea șase luni, când am făcut shooting-ul. Acum e un pic mai mare. Dar mi-ar plăcea să se obișnuiască. Nu neapărat că l-aș vedea poate în mediul ăsta, dar mi-ar plăcea să fie un copil dezinvolt.

„Asta cred că e cea mai mare provocare”

Cum simți că te-ai schimbat de când ai devenit mamă?

Nu simt că m-am schimbat. Poate doar m-am liniștit. Nu mai sunt chiar așa zvăpăiată, pentru că nu mai am energie. El îmi consumă mult timp și multă energie și atunci, de fiecare dată când sunt singură, prefer să fiu un pic mai liniștită, ca să mă relaxez, în loc să fiu așa zvăpăiată. Dar, în rest, nu cred că m-am schimbat. Nu văd o schimbare majoră la mine. Poate, să zicem, că am devenit un pic mai responsabilă, pentru că am responsabilitatea asta, dar nu m-am schimbat.

Care ți se pare cea mai mare provocare?

Cea mai mare provocare cred că e să ai răbdare. Îți trebuie foarte multă răbdare, inclusiv atunci când ești foarte obosit, să-ți găsești tot timpul resursele, să o iei de la capăt pentru el, să fii bine dispus, să fii vesel, să nu simtă că ai momente când ești prea obosit și nu-ți arde de nimic. Asta cred că e cea mai mare provocare.

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Cine îi ajută cu cel mic și cum s-a schimbat relația dintre ea și soțul ei de când au devenit părinți

Acum vă ajută cineva cu cel mic?

Da, ne ajută ambele perechi de bunici. Avem foarte mult ajutor și uneori ne e greu să-l împărțim, ca să fim cumva egali și să-l vadă toată lumea, pentru că ei sunt dispuși să stea oricând cu el, și de-o parte, și de cealaltă. Atunci pot să zic că avem ajutor din plin.

Simți că relația dintre tine și soțul tău s-a schimbat de când ați devenit părinți?

Nu cred că s-a schimbat. Nu s-a schimbat. Am avut, într-adevăr, și noi momente când am fost poate mai tensionați, pentru că oboseala își spune cuvântul și e normal să se întâmple asta. Nu trebuie să ai așteptări că relația va mai fi vreodată ca înainte, pentru că e firesc. Mai apare un om, toată atenția se duce către el, dar am încercat întotdeauna să vedem partea bună a lucrurilor, să ne bucurăm că avem un copil sănătos și să trecem foarte ușor peste micile neînțelegeri pe care le-am avut, așa cum probabil le are toată lumea, mai ales când e un copil atât de mic și nu știi ce să faci cu el.

„Cel mai dificil moment a fost imediat după ce am născut”

Dacă ai putea retrăi o singură vară din nou, ce vară ai alege?

Nu știu să spun asta. Cred că aș retrăi o vară din copilărie, de când mergeam la bunici, la bunica mea la țară. Acolo, de fiecare dată, și când merg acum, am așa o nostalgie și mi-e dor de momentele când eram copil. O vară la bunici, asta ar fi.

Pentru cineva care trece printr-un moment dificil acum, poți să povestești un moment dificil pentru tine care te-a ajutat să devii omul de astăzi?

Spre fericirea mea, n-am trăit lucruri dramatice. Poate, să zicem, cel mai dificil moment a fost imediat după ce am născut, atunci când ești într-o furtună hormonală și ți se pare că nu te descurci, că nu e bine ce faci, că nimic nu mai e cum era, că nu o să fii o mamă bună, că nu o să mai ai viață. Ai foarte, foarte multe gânduri atunci, imediat după, care sunt, evident, accentuate și de hormoni. Cred că aceea a fost o perioadă destul de complicată. N-a durat mult, așa că ce pot să spun e că după furtună întotdeauna iese soarele și momentele frumoase cu siguranță vor veni, indiferent ce se întâmplă în viețile lor sau în viețile noastre.

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Ilona Brezoianu a împlinit 36 de ani pe 26 iunie 2026

Care este cea mai nouă obsesie a ta? Un film, un serial, ceva de mâncare, o destinație de vacanță?

Băi, n-am obsesii, dar îmi doresc foarte mult să merg cu Andrei într-o vacanță și ne tot gândim cum să facem pasul ăsta, pentru că ne este foarte greu să stăm departe de el (Matei, fiul lor – n.red.). Dar ne-am dori foarte tare două zile să plecăm din țară și ne tot gândim la asta în mod obsesiv.

Aveți vreo destinație în minte?

Nu, nu ne-am gândit încă. Aștept, poate primesc o destinație surpriză, că poimâine e ziua mea (26 iunie – n.red.) și aștept să vedem ce cadou o să primesc. Dar ne tot gândim la asta. Să zicem că ăsta e gândul obsesiv care mă tot macină: cum să fac să plec două zile, să mă despart de copil, dar totuși să nu mă despart, ceea ce nu se poate.

Ce îți dorești de la acest nou an din viața ta?

Îmi doresc să fim fericiți, să fim sănătoși, să ne creăm amintiri împreună și, cel mai important, să fim sănătoși, că dacă suntem sănătoși, toate merg perfect.

Foto: Capturi video

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