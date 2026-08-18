Ilinca Vandici, ironizată de Mircea Badea: „Viața trebuie să fie foarte plictisitoare pentru fetele astea”

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Mircea Badea a ironizat-o pe Ilinca Vandici în mediul online, după ce prezentatoarea TV și-a afișat cea mai nouă achiziție de lux.

Ilinca Vandici, ironizată de Mircea Badea

Ilinca Vandici, fosta prezentatoare „Bravo, ai stil!”, și-a prezentat în mediul online cea mai nouă achiziție: o geantă de lux de la un brand celebru. Entuziasmul vedetei nu a trecut neobservat, dar a atras și ironii, inclusiv din partea lui Mircea Badea.

Prezentatorul de la Antena 3 CNN a reacționat pe Instagram cu o remarcă sarcastică: „(râde) Viața trebuie să fie foarte plictisitoare pentru fetele astea”. Mircea Badea nu a fost singurul care a criticat-o pe Ilinca. „Vă mai aduceți aminte cum spunea de Andreea Bostănică? «Dar de ce trebuie să arătăm ce ne cumpărăm ….de ceee?» Fix la fel face!”, a comentat cineva.

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Multe alte persoane însă au complimentat geanta și i-au urat prezentatoarei de la Kanal D să se bucure de ea. „Superbă! Să te bucuri de ea!”, a scris cineva.

Ilinca Vandici investește de mai mulți ani în accesorii de lux. În 2021, la Unica Urban Party, Ilinca ne povestea că cele mai scumpe accesorii din garderoba ei sunt gențile și bijuteriile. „Ar fi o geantă, dacă vorbim de accesorii, o poșetă de la un brand foarte cunoscut. Dar, în egală măsură, dacă vorbim despre bijuterii, pentru că și ele fac parte din garderoba mea, acolo am câteva piese cu diamante care costă mai mult decât costă geanta”, ne-a spus atunci.

Foto: Instagram

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