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Imagini rare cu Ana Maria Șerban. Fiica lui Cristian Popescu Piedone, în costum de baie, pe litoral

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.  Actualizat 18.08.2026, 15:55
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Ana Maria Șerban, fiica lui Cristian Popescu Piedone, a fost surprinsă pe litoralul românesc alături de cei doi copii ai săi. Deși preferă discreția, prezența acesteia a captat atenția tuturor datorită faptului că aceasta este văzută rar în public.

Imagini rare cu Ana Maria Șerban

Ana Maria Șerban, fiica lui Cristian Popescu Piedone, și-a petrecut câteva ore liniștite pe litoralul românesc, alături de cei doi copii ai săi. Apariția sa discretă a atras atenția, având în vedere preferința sa pentru o viață departe de ochii publicului, relatează Libertatea.

ana maria serban pe litoralIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Deși alege să păstreze discreția în privința vieții personale, Ana Maria Șerban a fost surprinsă într-un moment de relaxare la malul mării, supraveghindu-și copiii. Pentru ziua petrecută pe plajă, aceasta a optat pentru un costum de baie crem, accesorizat cu paiete delicate, și o pereche de ochelari de soare, completând o imagine elegantă și rafinată.

Fiica fostului primar al sectoarelor 4 și 5, Cristian Popescu Piedone, este o femeie care a reușit să îmbine cariera cu viața de familie. Piedone, cunoscut pentru declarațiile sale despre importanța familiei, a vorbit în repetate rânduri despre legătura strânsă pe care o are cu copiii și nepoții săi.

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Ana Maria Șerban a avut un parcurs profesional ce include funcții de consilier în administrația publică locală, în cadrul Primăriei Sectorului 4, după o perioadă în care a activat ca secretară în sectorul privat. Deși activitatea sa a fost în centrul unor controverse, aceasta a continuat să se dedice muncii și familiei.

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Fiica lui Cristian Popescu Piedone este măritată și are doi copii

În plan personal, Ana Maria Șerban este căsătorită cu Andrei Șerban, fost implicat în politica locală din sectorul 5.

Cei doi au împreună două fiice, care, potrivit Libertatea, sunt motivul pentru care Ana Maria își concentrează energia asupra vieții de familie.

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Cristian Popescu Piedone a subliniat și rolul soției sale în educația copiilor, recunoscând că aceasta a fost pilonul principal al formării lor.

„La școală ai fost un copil de 10, la liceu la fel. Chiar și la facultate. Pentru asta îți mulțumesc ție, dar și mamei tale. Ea a fost cea care s-a ocupat de educația voastră. Că eu… mai rar”, a transmis Piedone într-un mesaj emoționant adresat fiicei sale.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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