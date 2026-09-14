Unde și-a lăsat Mădălina Apostol fiica în noaptea tragediei. Care au fost ultimele cuvinte ale iubitei lui Nick Rădoi

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, și-a curmat viața pe 13 septembrie, la doar 40 de ani. Aceasta și-a pregătit ultimele clipe de viață și a avut grijă ca fiica ei de doar 10 ani să nu fie prezentă la acțiunea sa.

Ce a făcut Mădălina Apostol cu fiica ei, în noaptea tragediei

Ziua de 13 septembrie a adus o veste cutremurătoare: Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, și-a pus capăt zilelor la doar 40 de ani. Aceasta se confrunta de ani buni cu depresia, iar ultimele luni au fost extrem de dificile.

Mădălina Apostol era mama a trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani, centrul universului ei, după cum arată postările de pe rețelele sociale. Fotografiile și mesajele pline de dragoste pentru cei mici reflectă o femeie mândră de familia sa, dar care, în spatele zâmbetelor, se lupta cu o suferință interioară.

„Pentru ea, copiii reprezentau totul”, au spus apropiații.

Citește și: Apple Martin, surprinsă în compania unui filantrop. Cine este bărbatul care a cucerit-o pe fiica lui Gwyneth Paltrow

Citește și: Cum a slăbit Adela Popescu înainte de lansarea serialului „Fără Urmă”, în care joacă unul dintre rolurile principale: „Nu se mai putea pentru că la Șușani am făcut ravagii și eram atât de frustrată că mă scotea Radu în fiecare zi la mișcare și muream” / Exclusiv

Cum și-a pregătit iubita lui Nick Rădoi sfârșitul

În noaptea fatidică, Mădălina Apostol și-a lăsat fetița în grija unor vecini de încredere, care îi deveniseră ca o familie.

Potrivit unor surse apropiate vedetei, citate de Spynews, Mădălina se asigura mereu că cea mică era pe mâini bune.

Le-a spus că se întoarce după ce face o baie, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Îngrijorați de zgomotele centralei care funcționa fără oprire și de absența ei prelungită, vecinii au intrat în apartament. Acolo au găsit-o fără suflare, un moment de șoc și durere pentru toți cei care o cunoșteau.

Citește și: Nick Rădoi, mesaj îndurerat după moartea Mădălinei Apostol: „În timpul tentativelor anterioare de a-și lua viața, am reușit să o salvăm”

Citește și: Mara Bănică, avertisment dureros după moartea Mădălinei Apostol: „Să nu mai râdeți niciodată, niciunul, de depresie! Trei prunci au rămas fără mamă!”

Mădălina Apostol lupta cu depresia

Deși motivele exacte ale gestului său rămân necunoscute, apropiații au confirmat că Mădălina suferea de depresie de ani de zile. Nick Rădoi, partenerul său, încercase să o ajute, aducând-o în România pentru tratament și sprijin, după ce și în Mexic avusese tentative similare. Totuși, se pare că lupta interioară a fost prea grea pentru vedetă.

„Boala de care suferea îi afecta profund gândirea și discernământul în momentele de criză, ducând-o la limite greu de înțeles. După tentativele anterioare, atunci când își revenea, spunea că îi pare rău și că regreta profund ceea ce încercase să facă”, a povestit Nick Rădoi într-o postare pe Facebook.

Ultimele luni ale vieții Mădălinei Apostol au fost marcate de încercări de recuperare și momente de iubire împărtășite online. Înainte de tragedie, aceasta a postat fotografii cu copiii săi, însoțite de citate ce reflectau dragostea profundă pentru ei. Deși părea că își găsise echilibrul, realitatea era diferită.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mădălina Apostol

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News