Supermodelul Shanina Shaik va deveni din nou mamă. „O viață nouă, un nou capitol și atâta iubire înainte!”

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Supermodelul australian Shanina Shaik, în vârstă de 35 de ani, a anunțat că este însărcinată și așteaptă al doilea ei copil. Bebelușul va fi primul copil pe care îl are alături de partenerul ei, executivul din industria muzicală Ryan Press.

Marea veste a fost împărtășită chiar de vedetă pe contul său de Instagram, prin intermediul unei serii de imagini emoționante. În fotografiile publicate, modelul poartă o ținută galbenă format din două piese, croit astfel încât să îi pună în evidență burtica de gravidă deja vizibilă.

O bucurie ținută secret și entuziasmul de a extinde familia

Proaspăta veste a adus o mare bucurie în viața cuplului, care a ales să trăiască primele momente ale sarcinii departe de ochii publicului. Shanina Shaik a mărturisit că această perioadă de discreție a fost extrem de prețioasă pentru ei.

„Ryan și cu mine suntem atât de entuziasmați să urăm bun venit unui micuț în lumea noastră. A fost special să păstrăm acest secret doar pentru noi pentru o vreme, privind cum devine tot mai real în fiecare zi.”

Pe lângă fericirea celor doi parteneri, venirea pe lume a noului membru al familiei marchează o schimbare importantă și pentru primul copil al modelului, fiul ei Zai, în vârstă de 3 ani, pe care îl are din relația anterioară cu Matthew Adesuyan.

„Iar pentru Zai al meu, să-l văd cum devine frate mai mare este o magie complet nouă… Știu deja că va fi cel mai bun frate mai mare. O viață nouă, un nou capitol și atâta iubire înainte. Inimile noastre sunt pline și abia așteptăm să te cunoaștem.”

Maternitatea i-a redefinit prioritățile și stilul de viață

Aceasta nu este prima dată când vedeta vorbește deschis despre experiența de mamă. În toamna anului 2022, Shanina Shaik își anunța urmăritorii despre nașterea primului ei băiat printr-o imagine cu nou-născutul și un mesaj plin de afecțiune.

„Bine ai venit pe lume, bebe Zai Adesuyan! Matthew și cu mine suntem atât de îndrăgostiți! Mi-am luat acest timp pentru a mă adapta la programul bebelușului meu și pentru a înțelege rolul de mamă. Să aduci o viață pe această lume este o provocare frumoasă.”

Ulterior, într-un interviu acordat pentru publicația E! News, supermodelul a explicat cum i s-a schimbat radical perspectiva asupra vieții de când a apărut primul ei copil, dar și cât de ușoară a fost tranziția, în ciuda avertismentelor primite de la cei din jur.

„Cât de ușor a fost totul cu el. Toată lumea îmi spunea povești de groază, dar cred că atunci când ești atât de îndrăgostită de bebelușul tău — și ești atât de obosită — nici nu mai contează, pur și simplu te bucuri de fiecare moment. În ceea ce mă privește, eu sunt mereu pe drumuri și călătoresc tot timpul, dar acum îmi doresc doar să fiu acasă cu el, de fapt. Ca mamă, aș spune că devii mult mai protectoare și pur și simplu te gândești și îți faci griji tot timpul pentru binele altcuiva, așa că nu mai este vorba despre mine. Tot ce fac este pentru el.”

Foto – Instagram

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