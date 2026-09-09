Lucia Sisic, Miss Austria 2024, a murit la 22 de ani, după o luptă de o viață cu o malformație la inimă

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Lucia Sisic, tânăra care a fost încoronată Miss Austria în anul 2024, a încetat din viață la vârsta de 22 de ani, lăsând în urmă o comunitate profund îndurerată. Deși cauza exactă a decesului nu a fost dată publicității, este cunoscut faptul că Lucia suferea din naștere de un defect la o valvă cardiacă, afecțiune din cauza căreia a fost supusă la numeroase intervenții chirurgicale de-a lungul vieții.
Diagnosticată cu o malformație cardiacă congenitală încă de la naștere, Lucia Sisic a trecut prin șapte operații pe cord. Cu toate acestea, tânăra a demonstrat mereu o tărie de caracter extraordinară și a refuzat să se lase definită de problemele de sănătate.
În sprijinul cadrelor medicale care au îngrijit-o de-a lungul timpului, Lucia scria pe rețelele de socializare: „Datorită specialiștilor și medicilor dedicați, care mi-au salvat de fiecare dată viața cu mari eforturi, am depășit multe momente dificile și am putut trăi o viață împlinită.”
Într-un alt mesaj plin de speranță, tânăra a mărturisit deschis despre dificultățile întâmpinate: „Până acum am depășit doar o fracțiune din ceea ce mă așteaptă. Cu toate acestea, sunt mândră că nu am renunțat, chiar dacă au existat multe motive să o fac.”
Ea a adăugat, cu optimism, dorința de a avea o perioadă de liniște din punct de vedere medical: „Am trecut acum și prin cea de-a șaptea intervenție și sunt extrem de fericită că, oficial, sper să pot avea o pauză pentru câțiva ani.”
Val de omagii după trecerea în neființă
Organizația Mission Austria, responsabilă de selecția reprezentanților naționali la concursurile de frumusețe, a reacționat la aflarea veștii tragice printr-un mesaj semnat de CEO-ul Kerstin Rigger și soțul ei, Jörg: „Cu mare șoc și adâncă durere am aflat de trecerea în neființă a Miss Austria 2024, Lucia Sisic. Ne vom aminti de Lucia ca de o tânără minunată. Gândurile și cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către familia ei, prieteni și toți cei apropiați în aceste momente dificile. Dragă Lucia, vei rămâne mereu o parte din familia noastră Miss Austria. Odihnește-te în pace.”
Moștenirea unei regine a frumuseții
Încoronată Miss Austria în 2024, Lucia Sisic a păstrat titlul până la trecerea sa în neființă. Tânăra a rămas activă și apropiată de susținătorii ei până în ultimele momente ale vieții.
Ultima sa postare pe Instagram a fost publicată pe 12 august, unde a distribuit imagini în care purta o rochie aurie, alături de descrierea simplă: „Momente de aur.” Lucia Sisic va rămâne în memoria publicului un exemplu de eleganță, frumusețe și curaj.