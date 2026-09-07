Surprinși în cel mai intim moment! Nu le-a mai păsat de paparazzi și s-au sărutat pasional în mijlocul străzii. Vedeta iubește din nou!

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Emily Ratajkowski revine în atenția publicului odată cu cele mai recente detalii despre viața sa personală. Vedeta a fost surprinsă în momente de maximă afecțiune pe străzile din Roma alături de noul ei partener, regizorul de film Romain Gavras.

Cei doi au oferit un adevărat spectacol de tandrețe în public, mergând îmbrățișați și sărutându-se fără să le pese de privirile celor din jur.

Legătura lor amoroasă a ieșit la iveală pentru prima dată în luna noiembrie a anului trecut, când au fost fotografiați sărutându-se pe străzile din New York, iar ulterior și-au confirmat relația și prin intermediul rețelelor de socializare.

Cine este noul bărbat din viața celebrului model

Pentru plimbarea din capitala Italiei, manechinul în vârstă de 35 de ani a ales o rochie neagră scurtă, legată după gât, pe care a asortat-o cu o pereche de adidași albi Puma H-Street Premium Alpine Snow Warm White Unisex.

Partenerul ei, Romain Gavras, care are o avere estimată la 5 milioane de dolari și a fost în trecut cuplat cu nume celebre precum Dua Lipa sau Rita Ora, a optat pentru o ținută relaxată. Regizorul a purtat o bluză kaki lejeră, pantaloni albi de trening, adidași Asics Gel-1130 și o șapcă Ralph Lauren. Relația cu Gavras reprezintă cea mai lungă poveste de dragoste a vedetei după divorțul din 2022 de producătorul de film Sebastian Bear-McClard.

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O nouă carte despre viața intimă de mamă singură

Recent, Emily Ratajkowski a semnat un contract de autor cu o valoare de șapte cifre pentru lansarea unei noi cărți care promite să detalieze viața sa sexuală de după divorț.

Intitulat „Mother F*****”, volumul este descris drept o analiză a identității feminine moderne prin prisma propriilor încercări ale autoarei ca mamă proaspăt singură care iese la întâlniri în New York. Vedeta, care mai are publicată o colecție de eseuri despre feminism și sexualitate intitulată „My Body”, are un fiu pe nume Sylvester alături de fostul soț. Luna trecută, ea a mărturisit că a trecut de la o extremă la alta când a început să iasă la întâlniri în mod impulsiv după despărțire.

Seria de aventuri cu vedete și trădarea din showbiz

Despărțirea de Sebastian Bear-McClard a avut loc în 2022 pe fondul unor zvonuri legate de infidelitatea acestuia, la un an după nașterea fiului lor. La momentul respectiv, apropiații l-au etichetat pe producător drept un infidel în serie, iar modelul a confirmat indirect speculațiile dând apreciere unui mesaj pe rețelele de socializare care critica trădarea fostului soț.

De atunci, viața amoroasă a vedetei a fost marcată de zvonuri privind o idilă cu Brad Pitt, dar și de aventuri scurte cu Pete Davidson, Eric Andre sau DJ Orazio Rispo. Un moment extrem de controversat a fost cel din martie 2023, când Emily a fost surprinsă sărutându-se pasional la Tokyo cu Harry Styles, stârnind nemulțumirea prietenei sale de atunci, Olivia Wilde, fosta parteneră a artistului.

Mărturisiri dureroase despre prăbușirea căsniciei

Într-un eseu publicat în revista The Cut, Emily Ratajkowski a vorbit deschis despre motivele care au dus la ruptura definitivă de tatăl copilului său. Ea a dezvăluit că intimitatea din cuplu dispăruse complet la doar câteva luni după nașterea fiului lor, procesul de degradare al relației fiind unul extrem de chinuitor.

„Într-o perioadă care a părut deopotrivă instantanee și chinuit de lentă, căsnicia mea s-a prăbușit. La șase luni după nașterea fiului meu, eu și soțul meu am încetat să mai facem sex. Mai puțin de un an mai târziu, ne-am separat”, a explicat vedeta.

Totodată, modelul a recunoscut că i-a fost foarte greu să gestioneze compasiunea celor din jur și eticheta de femeie părăsită care i-a fost aplicată imediat ce divorțul a devenit public.

„Am urât modul condescendent în care mă priveau oamenii după despărțire. Sprâncenele lor încruntate, mila de pe fețele lor când îmi spuneau ‘Îmi pare atât de rău, Emily’. Nu puteam suporta reflexia mea patetică din ochii lor. Mă vedeau ca pe cineva nedorit, cineva care a fost părăsit. O respinsă care purta povara unui partener de doar două picioare înălțime, dependent și plin de nevoi”, a mai mărturisit autoarea.

Foto – Profimedia

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