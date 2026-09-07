Irina Rimes și-a anunțat plecarea de la Vocea României. „Trebuie să ies puțin din lumina reflectoarelor!” De ce a luat această decizie

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Prima ediție a noului sezon „Vocea României” a venit cu o veste complet neașteptată pentru fanii emisiunii de la PRO TV. Irina Rimes a anunțat oficial că sezonul 2026 este ultimul pentru ea în rolul de antrenor. După opt sezoane în care a fost o prezență constantă pe scaunul de jurat, cântăreața a decis că este momentul să facă un pas înapoi și să se dedice vieții personale.

Motivul neașteptat din spatele deciziei

Dezvăluirea a fost făcută chiar în timpul emisiunii, în timp ce artista încerca să convingă un concurent să intre în echipa sa. Irina Rimes a mărturisit că hotărârea de a pleca vine din dorința de a-și întemeia o familie și de a lua o pauză de la ritmul alert al carierei sale muzicale.

„Anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul, vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public, și față de colegii mei. Și fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap o voce bună”, a declarat Irina Rimes.

Prioritate pentru familie și propria sănătate

Tranziția către această nouă etapă din viață necesită o distanțare de lumina reflectoarelor, lucru pe care artista îl consideră esențial în acest moment. Irina Rimes a explicat că își dorește să acorde mai mult timp propriei persoane și sănătății pentru a putea deveni mamă.

Citeşte şi: Eric Berinde s-a însurat. Primele imagini de la cununia civilă a fostei ispite de la Insula iubirii

Citeşte şi: Andreea Popescu, pregătită să iubească din nou, după divorțul de Rareș Cojoc. „Îmi doresc lucrul ăsta! Dar nu așa oricum!” Ce așteptări are de la viitorul partener

Citeşte şi: Actrița Natalie Portman a devenit mamă pentru a treia oară, la 45 de ani. „Știu că este un adevărat privilegiu și un miracol!”

„Dacă vreau să devin mamă la un moment dat, trebuie să ies puțin din lumina reflectoarelor. Încep să apreciez altfel fiecare clipă petrecută în studioul ăsta. Vreau să plec frumos, așa ca miza mea anul ăsta este să fac tot posibilul să fiu cel mai bun antrenor”, a explicat jurata.

Ultimul sezon trăit la intensitate maximă

Conștientă că parcursul ei în cadrul show-ului se apropie de final, cântăreața privește întreaga experiență din 2026 dintr-o altă perspectivă. Irina Rimes își dorește să se bucure la maximum de timpul rămas alături de colegi și să lupte cu toate resursele pentru a încheia această etapă în cel mai frumos mod posibil.

„Cred că faptul că este ultimul meu sezon îl face magic. Încep să apreciez altfel fiecare clipă petrecută în studioul ăsta, cu oamenii din jurul meu. Parcă o fac cu un soi de plăcere pe care nu am mai trăit-o până acum, la intensitatea asta. Vreau să plec frumos, așa că miza mea anul ăsta este să fac tot posibilul să fiu cel mai bun antrenor”, a adăugat artista.

Horia Brenciu își dorește ca artista să se răzgândească

Vestea retragerii nu a fost primită ușor de colegii de juriu. Horia Brenciu și-a exprimat deschis regretul față de hotărârea colegei sale și a lăsat să se înțeleagă că ar face eforturi pentru a o convinge să rămână în echipa de la PRO TV.

„Eu țin foarte mult la ea și mi-aș dori să continue. Ea o să facă un anunț destul de neașteptat în primele emisii de la Vocea României, potrivit căruia anul viitor nu va mai fi la Voce. Dar dacă ea vrea, dacă există o portiță, eu aș vrea să rămână, pentru că are un fel de a fi pe care nu îl regăsești la niciunul dintre antrenori, iar asta o face specială. Dincolo de lucrul ăsta, cred că dacă aș insista puțin, aș putea să o conving, dar ea trebuie să-și dorească, pentru că nu aș vrea să o conving în dauna dorinței ei”, a mărturisit Horia Brenciu, pentru Libertatea.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News