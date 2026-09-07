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Familia fraților Vlad Huidu și Șerban Huidu trece prin momente de o adâncă suferință. Tatăl celor doi frați, Florin Huidu, a încetat din viață în mod subit, lăsând în urmă o durere nemărginită. Vestea tristă a fost împărtășită public de către Vlad Huidu printr-o postare extrem de emoționantă, în care a rememorat ultimele clipe vorbite la telefon cu părintele său, cu doar câteva ore înainte de nefericitul eveniment.

O conversație obișnuită transformată într-o amintire sfâșietoare

Soțul Giuliei Anghelescu a mărturisit că este măcinat de gândul ultimei lor discuții, un dialog banal de zi cu zi, fără niciun indiciu despre tragedia ce avea să urmeze. Părintele său îi povestise încântat că se pregătește să meargă la piață pentru a cumpăra prune din care să facă magiun.

„S-a stins tata. Și mă gândesc obsesiv la ultima noastră convorbire. O conversație absolut obișnuită, una dintre acele conversații despre care nu ai niciun motiv să crezi că ar putea fi ultima. Tata: «Ce faceți, copiii mei?» Eu: «Bine, tată. Uite, ne-am întors în București și suntem la mall să cumpărăm ceva.» Tata: «Eu mă duc la piață să cumpăr niște prune, să fac un magiun.» Eu: «Bravo, ce tare! Să-l fierbi mai mult, să scadă, să fie mai gros, că mie așa îmi place, cum îl făcea Floarea.» Mamaia mea. Mama lui. Tata a râs și mi-a zis: «Așa o să-l fac.» Eu: «Bine, tată, hai că te sun mai încolo, că probez ceva și sunt în grabă.» Tata: «Te rog să nu uiți să mă ajuți cu mașina, să-i facem revizia.» Eu: «Nu uit. Hai, bine, bine. Pa!» Asta a fost”, a transmis sfâșiat de durere Vlad Huidu.

Eforturile disperate ale medicilor de a-i salva viața

La scurt timp de la apelul telefonic purtat în grabă, a venit vestea cumplită. Tatălui i se făcuse rău într-un autobuz, iar la fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de salvare. Medicii au reușit inițial să îl stabilizeze, însă la spital situația s-a agravat ireversibil.

„Când am ajuns, erau șapte oameni de la Salvare și SMURD în jurul lui. Timp de aproximativ 40 de minute au încercat să-l resusciteze. La un moment dat, au reușit să-i pornească din nou inima. A ajuns la spital. Credeam că va fi bine. Acolo a avut un al doilea stop cardio-respirator. De data asta, nu a mai putut fi salvat”, a continuat Vlad Huidu relatarea dureroasă.

Un îndemn dureros pentru toți cei care au oameni dragi alături

Măcinat de regretul că s-a grăbit în timpul ultimei discuții, Vlad Huidu a transmis un mesaj mișcător celor care îl urmăresc, îndemnându-i să acorde atenție fiecărui moment petrecut cu cei dragi.

„De atunci mă tot gândesc la acele câteva minute din mall. La faptul că eram în grabă. La faptul că tata voia, probabil, doar să mai vorbească puțin cu mine. «Te sun mai încolo», i-am zis. Nu știam niciunul dintre noi că aceea avea să fie ultima noastră conversație. Nu răspundeți pe fugă oamenilor pe care îi iubiți, pentru că noi credem mereu că avem timp. Eu am crezut că îl sun mai târziu. N-am mai apucat. Tată, îmi pare rău. Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm…”, a fost mesajul de adio al acestuia.

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Omagiul adus de Șerban Huidu părintelui său

În paralel, fratele său, Șerban Huidu, a ales să își ia rămas bun de la tatăl lor publicând o fotografie din copilărie, însoțită de cuvinte pline de respect și recunoștință.

„Generația lor, ușor, ușor pleacă. Urmăm noi… Drum lin către stele, domnule inginer Florin Huidu. Îți mulțumesc ca m-ai învățat măsura…”, a scris omul de televiziune.

Foto – Facebook

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