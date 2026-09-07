Ramona Olaru are un nou iubit. Ce a dezvăluit despre bărbatul care a cucerit-o. „Este vorba despre un om bazat!”

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Viața sentimentală a Ramonei Olaru a fost adesea un subiect intens dezbătut în spațiul public, însă vedeta pare să fi depășit momentele dificile și să lase loc unei noi povești de iubire. Prezentă la o avanpremieră TV, asistenta a vorbit deschis despre schimbările din viața sa amoroasă și a explicat ce anume a convins-o să acorde o șansă bărbatului care i-a atras atenția recent.

Întâlniri romantice peste hotare și un nou început

Chiar dacă povestea este abia la început, Ramona Olaru a lăsat să se înțeleagă că noul ei partener este un român stabilit în străinătate, care nu ezită să o răsfețe cu cine romantice în afara țării. Vedeta a mărturisit că se văd de doar câteva zile și preferă să lase lucrurile să evolueze de la sine.

„Mă văd cu cineva. Are, are ce-i trebuie! Nu mai este aici, în oraș. Mă duc în altă țară în oraș cu el, dacă vreau. Mă duce la cină în altă țară. E și român, dar nu locuiește în România. Nu îmi caut eu bilet, se ocupă el să vadă dacă am avion. Mă întreabă: Vrei să mergem la cină? Când? Vineri, că atunci sunt liberă.

N-am contorizat de cât timp ne vedem. Abia ne vedem și noi de câteva zile, nu e… Nu știi niciodată ce se întâmplă, dar ăsta-i adevărul” – a declarat Ramona, pentru Spynews.ro.

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Calitățile care au cucerit-o pe vedetă

Bărbatul din viața ei nu a atras-o doar prin atenția oferită, ci și prin atitudinea sa fermă. Întrebată ce anume a făcut-o să îi acorde atenție, Ramona Olaru a punctat că apreciază îndrăzneala și caracterul puternic pe care se poate baza.

„Ce m-a atras? Curaj, tupeu, aroganță. Tupeul ăla ușor spre nesimțit, dar gen… să știu că dedesubt este vorba despre un om bazat. Ăla care ne place nouă, de cartier… , treacă-meargă. Ăla!” – a mai spus ea.

Adevărul despre numărul partenerilor din viața ei

Pe lângă noul capitol din viața sa amoroasă, vedeta a ținut să demonteze și speculațiile apărute de-a lungul timpului în presa mondenă cu privire la numărul de bărbați din viața ei. Aceasta a clarificat că ieșirile amicale sau etapele de cunoaștere nu trebuie confundate cu o relație oficială.

„4 iubiți. Ăla 4 ani, ăla 5 ani, ăla 5 ani, ăla 7 ani. Ăsta este un mit. Toată lumea are impresia că dacă scrie presa ‘Noua cucerire a Ramonei’ sau ‘Noul iubit al Ramonei’, dacă vorbești cu cineva, dacă ieși la masă cu un bărbat, dacă ieși o săptămână-două, o lună, nu înseamnă că ai avut un milion de bărbați. Nu înseamnă. Înseamnă că te-ai dus să cunoști oameni. Dacă voi vreți să trăiți așa, fără să cunoarșteți un om, să îl luați acasă, e treaba voastră, eu nu” – a mai spus ea, cu o altă ocazie, în podcastul Poftă Bună cu Radu Dumitru.

Foto – Facebook / Instagram

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