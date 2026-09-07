Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Actrița americană Natalie Portman a devenit mamă pentru a treia oară. Vedeta în vârstă de 45 de ani a adus pe lume primul ei copil alături de partenerul său, muzicianul și producătorul francez Tanguy Destable. Nașterea a avut loc la Paris, marcând începutul unui nou capitol din viața de familie a cunoscutei actrițe.

Noul membru al familiei se alătură celorlalți doi copii ai actriței din căsnicia anterioară cu regizorul și coregraful Benjamin Millepied, respectiv Aleph, în vârstă de 15 ani, și Amalia, în vârstă de 9 ani.

Bucurie uriașă și recunoștință pentru noul membru al familiei

Sarcina a fost confirmată oficial de vedeta din filmul Thor: Love and Thunder în primăvara acestui an, când a oferit un interviu emoționant publicației Harper’s Bazaar. Actrița și-a exprimat entuziasmul față de venirea pe lume a copilului și a vorbit despre semnificația deosebită pe care o are această etapă pentru ea.

„Tanguy și cu mine suntem foarte entuziasmați”, a declarat Natalie Portman. „Sunt extrem de recunoscătoare. Știu că este un adevărat privilegiu și un miracol”.

Relația dintre Natalie Portman și Tanguy Destable a fost confirmată la începutul anului trecut, după ce presa din Franța a scris pentru prima dată despre legătura lor. De atunci, cei doi au ales să își trăiască povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor, bucurându-se de intimitate la Paris.

O perspectivă diferită asupra maternității

Actrița a mărturisit că această experiență a fost diferită față de cele anterioare, oferindu-i un sentiment de liniște interioară și o conexiune mai profundă cu propriile dorințe și nevoi.

„Când ești tânăr, există o recunoștință pe care nu o înțelegi neapărat”, a explicat celebra actriță. „Iar acum există un calm și o cunoaștere de sine: știu cu cine vreau să-mi petrec timpul, ce fel de energie vreau în jurul meu, iar asta face ca experiența să fie atât de frumoasă în fiecare zi. Și, știind că este probabil ultima dată, prețuiesc fiecare clipă”.

Citeşte şi: Cynthia Nixon și Christine Marinoni, 22 de ani de iubire. Miranda din „Totul despre sex” trăiește o poveste de dragoste cu o cunoscută activistă

Citeşte şi: Ramona Olaru are un nou iubit. Ce a dezvăluit despre bărbatul care a cucerit-o. „Este vorba despre un om bazat!”

Pe parcursul sarcinii, Natalie Portman a continuat să rămână activă, combinând înotul și exercițiile de gyrotonics pentru a se menține în formă. În același timp, ea s-a concentrat pe timpul petrecut alături de copiii ei mai mari, descriind aceste momente ca fiind cele mai prețioase.

Plimbări în parcurile din Paris și stil de viață relaxat

După finalizarea ultimelor proiecte cinematografice, actrița s-a bucurat de o perioadă de pauză și de atenție acordată exclusiv familiei. Faptul că s-a aflat în Franța pe durata sarcinii a reprezentat un motiv suplimentar de bucurie, mai ales datorită vremii favorabile care i-a permis să se plimbe și să se relaxeze.

„A fost o vreme de primăvară minunată”, a mărturisit actrița, „așa că a fost uimitor să mă plimb prin parcurile incredibile de aici și să merg să văd artă. Lucrurile obișnuite pe care le faci când nu lucrezi!”

În plus, Natalie Portman a glumit pe seama diferențelor dintre sistemul medical din Franța și cel din alte țări privind durata sarcinii.

„În Franța, o sarcină la termen este considerată la 41 de săptămâni, nu la 40, așa că bănuiesc că de data asta primesc o săptămână în plus de sarcină”, a adăugat actrița.

Foto – Instagram / Profimedia

Urmărește-ne pe Google News