Natalie Portman este însărcinată cu al treilea copil la 44 de ani, primul cu partenerul ei, Tanguy Destable. Actrița a împărtășit vestea în exclusivitate cu Harper’s Bazaar.

Natalie Portman și Tanguy Destable, un artist francez, așteaptă primul lor copil împreună. Actrița, însărcinată cu al treilea copil la 44 de ani, mai are un fiu, Aleph, în vârstă de 14 ani, și o fiică, Amalia, în vârstă de 9. „Tanguy și cu mine suntem foarte încântați”, a spus ea, pentru Harper’s Bazaar. „Sunt doar foarte recunoscătoare. Știu că este un privilegiu și un miracol.”

Natalie Portman și Tanguy Destable formează un cuplu de aproximativ un an. Vestea că actrița și artistul sunt într-o relație a venit la un an de la finalizarea divorțului dintre ea și fostul soț, regizorul-coregraf Benjamin Millepied.

Portman reușește să îi țină pe copiii ei, Aleph și Amalia, departe de lumina reflectoarelor, deși aceștia sunt conștienți că mama lor este celebră. Ba mai mult, cei doi au încurajat-o să accepte rolul eroinei din filmul „Thor: Love and Thunder”. „Simt că este faza carierei mele în care încerc doar să-mi impresionez copiii”, a declarat actrița din „Léon: The Professional” pentru Variety, în iunie 2022.

Cum își crește Natalie Portman copiii

Natalie Portman nu ratează nicio oportunitate să se laude cu cei doi copii, în ciuda faptului că aceștia din urmă duc o viață discretă. În ianuarie, Portman a dezvăluit, într-o emisiune TV, că fiul ei și-a dezvoltat propria colecție de haine, intitulată Vanté. „Fiul meu, în vârstă de 14 ani, a creat o linie vestimentară numită Vanté. Sunt foarte mândră de el. Chiar a făcut totul pe cont propriu. Am purtat unul dintre tricourile lui pe scenă. M-am simțit ca un fel de stindard pentru el. A fost foarte emoționant”, a mărturisit.

În timpul unui alt interviu, actrița din Star Wars a spus despre copiii ei că sunt „sursa ei de entuziasm”, deoarece are un loc în primul rând la evoluția lor. „Copiii mei sunt întotdeauna o sursă de entuziasm, pentru că îi văd dezvoltându-se în indivizii care sunt. De asemenea, am petrecut mult timp cu prietenii mei, cu copiii lor și cu copiii mei; asta este destul de distractiv.”

Vedeta a vorbit și despre dorința de a-și ține copiii departe de ochii publicului. „Nu sunt o persoană deosebit de retrasă în viața reală – vă spun orice – dar în public a fost clar de la bun început că dacă le spui oamenilor cât de discret ești, intimitatea ta este respectată mult mai mult. Am creat o mică barieră și am clarificat: «Nu voi face ședințe foto cu copiii mei»”, a explicat ea.

