Kerry Katona și iubitul cu 12 ani mai tânăr, Paolo Margaglione, surprinși în ipostaze tandre

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Kerry Katona și Paolo Margaglione formează un cuplu de mai bine de un an. Deși între ei este o diferență de vârstă de aproximativ 12 ani, relația lor pare să funcționeze, pentru moment cel puțin, ca unsă. Cuplul a fost surprins recent în ipostaze tandre la aeroport.

Kerry Katona și Paolo Margaglione, surprinși în ipostaze tandre

Kerry Katona ex-Atomic Kitten și antrenorul de fitness Paolo Margaglione au fost surprinși în ipostaze pline de afecțiune în aeroportul din Manchester. Cei doi au fost fotografiați îmbrățișați și sărutându-se tandru.

Katona și Margaglione s-au cunoscut în timp ce ea filma emisiunea „Celebs Go Dating” în Ibiza și au aniversat un an de relație în mai 2026. Ea a marcat momentul special cu un omagiu plin de emoție, scriind: „Astăzi se împlinește un an întreg [de când] cel mai frumos om a intrat în viața mea într-o afurisită de emisiune TV… și, wow, cum mi s-a schimbat viața, cum a fost dată peste cap în cel mai frumos și mai magnific mod cu putință. Nu numai că mi-am găsit sufletul pereche, partenerul de viață, cel mai bun prieten, cel mai mare susținător, liniștea mea, locul meu sigur, dar am câștigat [și] două fiice vitrege minunate și ultima piesă din puzzle-ul meu”.

Citește și: O influenceriță celebră, arestată de pe aeroport, după o postare pe internet. Ce a spus tânăra și de ce a fost reținută

Între ei este o diferență de vârstă de 12 ani

Paolo Margaglione are 33 de ani și este antrenor personal și creator de conținut online. Margaglione publică online sfaturi de fitness și nutriție pentru urmăritorii săi. Deși între el și Kerry este o diferență de vârstă de 12 ani mai, acest lucru nu reprezintă un obstacol în relația lor. „Kerry și-a găsit încă un iubit mai tânăr – Paolo are 33 de ani, iar Kerry 45, dar niciunul dintre ei nu este deranjat de diferența de vârstă. Kerry arată mai bine decât majoritatea femeilor care au jumătate din vârsta ei în acest moment și este tânără la suflet”, a declarat o sursă apropiată cuplului, pentru The Sun.

Într-un interviu pentru Daily Mail, Kerry a mărturisit cu entuziasm că Paolo este „amabil și atent” și o face „mai fericită decât a fost vreodată”. „Oh, credeți-mă, am căutat semnale de alarmă. Prietenii mei, familia mea, la fel. Nu am găsit niciunul”, a adăugat ea. Kerry a continuat: „Copiii mei m-au încurajat să mă implic într-o relație cu el. Eu eram Regina Gheții. Nu voiam să mă implic, dar Heidi a fost cea care mi-a spus: «Meriți să fii fericită»”.

Kerry Katona este mama a 5 copii, în timp ce Paolo Margaglione are două fetițe.

Foto: Profimediaimages.ro; Instagram

Urmărește-ne pe Google News