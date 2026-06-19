O influenceriță celebră, arestată de pe aeroport, după o postare pe internet. Ce a spus tânăra și de ce a fost reținută 

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Autoritățile marocane o acuză pe Yass Naubelle, influenceriță și proprietară a unui brand de produse pentru îngrijirea pielii, că a răspândit conținut defăimător și a adus prejudicii instituțiilor statului după ce a publicat pe TikTok un videoclip în care critica poliția rutieră și modul în care se conduce în Maroc. Iată ce a făcut influencerița și cum a fost arestată.

Influenceriță, arestată după ce a criticat o țară

Potrivit unui reportaj publicat de Daily Mail, care citează surse media din Maroc și Algeria, autoritățile suspectează că Naubelle a distribuit „conținut digital defăimător și insultător” la adresa cetățenilor și că a afectat imaginea unei instituții publice. În urma videoclipului, a fost deschisă o anchetă și a fost emis un ordin de căutare pe numele ei. Când a ajuns pe aeroportul din Marrakech pentru a se întoarce în Franța, a fost reținută și dusă la audieri.

Influencerița, care are zeci de mii de urmăritori pe rețelele sociale, este în continuare reținută în Maroc, iar până în prezent nu este clar dacă au fost formulate acuzații oficiale împotriva sa.

În videoclipul devenit viral, care între timp a fost șters de pe contul său de TikTok, femeia în vârstă de 30 de ani și-a împărtășit impresiile despre călătoria la Marrakech. Ea a susținut că traficul din oraș este periculos și haotic.

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„Nu am văzut niciodată oameni conducând așa. Este extrem de periculos – mașini, mopede fără cască, cu copii la bord, care schimbă brusc direcția”, a declarat aceasta. Ulterior, a comparat situația cu cea din Algeria, țara sa de origine, afirmând că „este mai puțin rău acolo decât aici”.

Acuzații de mită

O altă parte a videoclipului a vizat poliția rutieră locală. Naubelle a susținut că agenții opresc femeile aflate la volan „fără niciun motiv” și a sugerat că scopul acestor controale este obținerea de mită. Potrivit presei marocane, autoritățile consideră că afirmațiile sale au afectat demnitatea cetățenilor și imaginea unei instituții publice, motiv pentru care au decis deschiderea unei investigații.

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După normalizarea relațiilor dintre Israel și Maroc în cadrul Acordurilor Abraham, țara a devenit o destinație populară pentru turiștii israelieni și a înregistrat în ultimii ani recorduri în turism. În 2025, Marocul a fost vizitat de aproximativ 19,8 milioane de turiști, cel mai mare număr înregistrat vreodată, consolidându-și poziția printre principalele destinații turistice din Africa.

Deși zborurile directe dintre Aeroportul Ben Gurion și Maroc au fost suspendate după izbucnirea războiului, ceea ce obligă călătorii să utilizeze curse cu escală, țara continuă să atragă un număr mare de vizitatori.

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