Cine este Zara Larsson, artista care vine în premieră în România la Untold 2026

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Zara Larsson, una dintre cele mai apreciate artiste pop ale generației sale, vine pentru prima dată în România la UNTOLD 2026, festivalul care are loc între 6 și 9 august la Cluj-Napoca. Artista suedeză, cunoscută pentru hituri precum Lush Life, Never Forget You, Symphony sau Ain’t My Fault, este una dintre cele mai urmărite și influente cântărețe pop din Europa, iar apariția sa pe scena principală a festivalului marchează unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției din acest an.

Cine este Zara Larsson

Zara Maria Larsson s-a născut pe 16 decembrie 1997, în Stockholm, Suedia, și s-a remarcat muzical încă din copilărie, la doar zece ani câștigând concursul de talente „Talang”, versiunea suedeză a emisiunii „Românii au talent”.

Începutul carierei muzicale

În 2013, Zara Larsson a lansat primul ei single, Uncover, care a devenit rapid un fenomen în Scandinavia. Succesul internațional a venit un pic mai târziu, în 2015 și 2016, când piesa Lush Life a dominat topurile muzicale din Europa și Australia. Au urmat hituri precum:

Never Forget You (alături de MNEK)

Ain’t My Fault

Ruin My Life

Love Me Land

Un alt moment definitoriu al carierei sale a fost colaborarea cu trio-ul britanic Clean Bandit pentru piesa Symphony, unul dintre cele mai ascultate single-uri pop ale ultimului deceniu.

De-a lungul anilor, Zara Larsson a colaborat cu artiști precum David Guetta, Kygo, Alan Walker, Sabrina Carpenter, MNEK, Clean Bandit și Alesso, demonstrând o versatilitate care îmbină pop-ul comercial cu dance, EDM și R&B.

Viața personală

Zara Larsson provine dintr-o familie discretă, iar sora sa mai mică, Hanna Larsson, este la rândul ei cântăreață și membră a proiectului Lennixx.

Din 2021, Zara Larsson formează un cuplu cu dansatorul și coregraful suedez Lamin Holmén.

De-a lungul timpului, Zara a vorbit deschis despre familia și relațiile sale de prietenie și cuplu, precum și despre importanța sănătății mintale. În numeroase interviuri, artista s-a declarat feministă și susținătoare a egalității de gen, folosindu-și platformele sociale pentru a aborda teme precum drepturile femeilor, body positivity și sănătatea emoțională.

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Cum a devenit un fenomen pe social media

În ultimul an, artista și-a consolidat statutul de trendsetter pe TikTok și Instagram. Toate elementele show-urilor sale, de la performanțele vocale live și coregrafiile spectaculoase, până la ținute, machiaj și păr, Zara a reușit să readucă în atenție moda colorată a anilor 2000. Piesele, coregrafiile, ținutele și machiajele sale s-au viralizat, fiind recreate de milioane de utilizatori din întreaga lume

Organizatorii UNTOLD 2026 au descris-o drept una dintre artistele ale căror dansuri și momente scenice au cucerit internetul, contribuind la popularitatea sa în rândul publicului tânăr.

Zara Larsson vine în premieră în România

Zara Larsson vine în premieră în România la Untold 2026, unde va cânta live hituri precum Lush Life, Never Forget You, Symphony, Ain’t My Fault sau Ruin My Life, precum și piese mai noi, cum ar fi Midnight Sun, Stateside (cu Pink Pantheress) și She Did It Again (cu Tyla).

Organizatorii festivalului au inclus-o printre numele importante ale ediției, alături de artiști internaționali precum Martin Garrix, Kygo, Marshmello, Sting și Steve Aoki.

Foto: Instagram

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