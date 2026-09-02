Celine Dion, prima apariție publică după 2 ani. Artista se pregătește să urce din nou pe scenă

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Celine Dion a reapărut la Paris, după doi ani de absență, pregătindu-se să revină pe scenă. Artista de 58 de ani, care luptă cu sindromul persoanei rigide, le-a zâmbit fanilor, demonstrând o voință extraordinară.

Celine Dion a revenit în public după 2 ani

Celine Dion este gata să strălucească din nou! După o pauză îndelungată cauzată de o boală neurologică rară, celebra cântăreață își pregătește revenirea pe scenă, un moment mult așteptat de fanii din întreaga lume. Artista, acum în vârstă de 58 de ani, a fost surprinsă recent la Paris, emanând aceeași eleganță care a consacrat-o.

Celine Dion a fost fotografiată la ieșirea din hotelul Royal Monceau din capitala Franței, unde a salutat cu căldură admiratorii aflați la fața locului. Îmbrăcată într-o jachetă din piele maro, pantaloni negri și cizme cu toc, completate de ochelari de soare, artista a afișat un look sofisticat.

Momentul este cu atât mai special cu cât reprezintă prima ei apariție publică de după 2024, când a participat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, un eveniment în care a strălucit.

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Celine Dion luptă cu o boală rară

Revenirea lui Celine Dion este cu adevărat impresionantă, având în vedere provocările prin care a trecut. În 2022, artista a dezvăluit că suferă de sindromul persoanei rigide, o afecțiune neurologică rară ce provoacă rigiditate musculară severă și spasme dureroase.

Boala i-a afectat nu doar mersul, ci și corzile vocale, punându-i în pericol capacitatea de a cânta.

„Spasmele îmi influențează fiecare aspect al vieții de zi cu zi”, a mărturisit cântăreața.

Pentru a-și recâștiga forța, Celine Dion a urmat un program riguros de recuperare. Potrivit interviului acordat revistei Harper’s Bazaar, artista face ședințe de Pilates de 90 de minute, de trei ori pe săptămână, și participă la cursuri de balet de două ori săptămânal. Această disciplină fizică și mentală demonstrează determinarea vedetei de a reveni în formă pentru seria de concerte anunțată la Paris.

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Reacțiile publicului: între susținere și critici

Apariția lui Celine Dion în public a generat un val de reacții online, unele pline de empatie, altele mai puțin favorabile.

„Pare foarte slabă. Sper că este bine, având în vedere toate problemele ei fizice”, a scris un internaut.

Alții au remarcat că artista ar părea „îmbătrânită cu 10 ani” sau au pus sub semnul întrebării capacitatea ei de a susține spectacole live. Totuși, mulți fani au subliniat curajul și determinarea cântăreței de a depăși obstacolele: „Îmi doresc să te văd reușind. Să fii bine, Celine!”

Celine Dion nu lasă comentariile negative să îi umbrească entuziasmul. Artista a anunțat în martie că va susține o serie de concerte în Paris, iar cererea uriașă a determinat extinderea programului până în mai 2027.

„Sunt atât de pregătită să fac asta. Mă simt bine, sunt puternică, sunt entuziasmată și, evident, puțin emoționată”, a declarat ea.

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Sursă foto: Profimedia, Getty

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