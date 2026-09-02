Anca Pandrea și-a schimbat testamentul făcut alături de Iurie Darie. De ce a luat această decizie

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Trecerea în neființă a regretatei actrițe Anca Pandrea a lăsat un gol profund în lumea teatrului românesc. În ultimii ani, confruntată cu probleme grave de sănătate și cu o singurătate pe care a încercat mereu să o umple prin amintirea marelui ei iubiri, Iurie Darie, artista s-a gândit din ce în ce mai des la momentul în care se va reîntâlni cu cel alături de care a trăit timp de aproape trei decenii.

De ce și-a schimbat Anca Pandrea testamentul

Pentru Anca Pandrea, casa în care a locuit alături de Iurie Darie nu a fost doar o simplă locuință moștenită de la bunica ei, ci un adevărat templu al amintirilor. Fiecare colț al încăperilor păstrează vie amprenta marelui actor — de la tablourile și desenele realizate de acesta, până la lucrurile personale neatinse de la dispariția lui.

Din acest motiv, cea mai mare grijă a artistei a fost ca întreaga ei avere spirituală și materială să ajungă pe mâini sigure, la cineva care să înțeleagă valoarea sentimentală a acestor amintiri.

Cu gândul la trecerea timpului și din dorința ca tot ce a strâns o viață alături de partenerul ei să rămână intact, Anca Pandrea a decis să își pună în ordine toate afacerile materiale. Deși inițial luase o altă hotărâre, actrița a simțit nevoia să facă o schimbare importantă în actele sale pentru a se asigura că dorința ei supremă va fi respectată.

Inițial, gândindu-se la viitorul locuinței sale, Anca Pandrea luase hotărârea de a-i lăsa casa și toate bunurile adunate o viață finei lor, Simina.

„Pe lumea cealaltă nu voi lua nimic cu mine și am vorbit cu Iura să îi lăsăm casa și tot ce am strâns într-o viață finuței noastre, Simina”, mărturisea actrița la un moment dat.

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Schimbarea făcută în ultimul moment

Totuși, pe măsură ce timpul a trecut, Anca Pandrea a revenit asupra acestei decizii și a decis să își modifice testamentul. Artista a ajuns la concluzia că nu ar fi fost corect să pună o astfel de responsabilitate uriașă pe umerii unei persoane tinere, considerând că păstrarea casei exact așa cum era ar fi devenit o povară legată de trecut.

În cele din urmă, pentru a-și găsi liniștea, actrița a căutat o nouă soluție pentru proprietate, menținând însă o singură condiție de la care nu a vrut să se abată: cine va prelua casa trebuie să își ia angajamentul solemn de a păstra tablourile și amintirile lui Iurie Darie neatinse, la locul lor.

Actorul Victor Yila a confirmat, într-o intervenție la Spynews TV Live, că întreaga avere a actriței consta în casa în care locuia, pe care a donat-o unei persoane de încredere.

„Cu averea… singura ei avere a fost casa. Am înțeles că a fost donată casa, cu actele în regulă, nu cum spune lumea. (…) A făcut un lucru bun”, a precizat acesta.

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Anca Pandrea și Iurie Darie, o poveste de dragoste ce întrece limitele vieții

Anca Pandrea și Iurie Darie au trăit una dintre cele mai intense și discutate povești de dragoste din spațiul public. După moartea actorului, Anca a refuzat să lase amintirea lui să se estompeze, transformându-și casa într-un sanctuar dedicat acestuia

Grijile sale din ultimii ani au demonstrat, încă o dată, că iubirea, munca și amintirea lui Iurie Darie au rămas prioritățile sale absolute până în ultima clipă a vieții.

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Sursă foto: Facebook, Libertatea

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