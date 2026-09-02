Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Ce se află la căpătâiul sicriului

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Anca Pandrea, actrița iubită de generații, a murit pe 31 august 2026, la 80 de ani. Înmormântarea va avea loc pe 3 septembrie, la Cimitirul Sfânta Vineri din București, lângă Iurie Darie, marea sa iubire.

Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea

Anca Pandrea, una dintre cele mai iubite actrițe ale teatrului și cinematografiei românești, s-a stins din viață pe 31 august 2026, la vârsta de 80 de ani. Trecerea sa în neființă a lăsat un gol imens în inimile celor care au admirat-o de-a lungul unei cariere dedicate artei. Ceremonia de priveghi a început pe 1 septembrie la Cimitirul Sfânta Vineri din București, iar înmormântarea va avea loc joi, 3 septembrie, când Anca își va găsi odihna veșnică lângă iubirea vieții sale, actorul Iurie Darie.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței a fost depus la capelă, unde, astăzi și mâine, familia, prietenii și fanii vor avea ocazia să îi aducă un ultim omagiu. Cei apropiați și foștii colegi de breaslă au început deja să aducă primele coroane de flori albe. La căpătâiul sicriului a fost așezat și un tablou în care actrița apare alături de Iurie Darie, bărbatul cu care a trăit o mare poveste de dragoste.

De toate pregătirile pentru funeralii se ocupă Ingrid Lalique, o apropiată cu care actrița a avut o relație specială. Apropiații s-au asigurat ca ultimele dorințe ale actriței să fie respectate cu sfințenie.

„Artista va fi înmormântată tot la Sfânta Vineri alături de Iura și de mama ei, exact așa cum și-a dorit. Tot ce și-a dorit, hainele, necrologul l-am făcut împreună, i-am respectat dorința și o să i-o respectăm până la ultima clipă că așa e frumos, să plece cu demnitate”, a declarat Ingrid Lalique, pentru WOWbiz.ro.

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O poveste de iubire și artă, încheiată simbolic

Legătura dintre Anca Pandrea și Iurie Darie a fost mai mult decât o poveste de dragoste; a fost o uniune care a durat 27 de ani. Acum, cei doi vor fi din nou împreună, în cavoul familiei din Cimitirul Sfânta Vineri, un loc încărcat de semnificație. „Anca va fi înmormântată lângă Iurie Darie, firește. Acolo, unde are cavoul, în Cimitirul Sfânta Vineri din București”, a declarat pentru Ingrid Lalique. Pregătirile pentru ceremonie au fost organizate cu atenție, respectând dorințele clare ale Ancăi.

Ultimele dorințe, planificate cu grijă

Anca Pandrea și-a pregătit din timp toate detaliile legate de plecarea sa. De la hainele alese pentru înmormântare până la fotografiile care vor fi expuse la cimitir, actrița a dorit să aibă control asupra modului în care va fi comemorată. Mai mult, ea și-a dictat propriul necrolog. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești. Născută pe 16 februarie 1946 la Făgăraș, Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică”, se arată în text.

O viață dedicată artei și iubirii

Cariera Ancăi Pandrea a fost marcată de roluri memorabile în teatru și film, dar și de o personalitate care a cucerit publicul. Ultima sa apariție publică a avut loc în martie 2026, la emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV. Cu ocazia zilei de naștere a lui Iurie Darie, Anca a fost văzută la mormântul acestuia, însoțită de aparatul de oxigen care devenise o constantă în viața ei din cauza problemelor de sănătate.

O prietenă devotată și ultimele clipe

Ingrid, prietena apropiată a actriței, a fost alături de Anca în ultimele luni dificile. „Ultimele zile au fost destul de dificile, și pentru noi, și pentru Ancuța. Ultimele trei luni, în fiecare săptămână chemam salvarea, și de două ori pe săptămână, toți vecinii știu. Și-a pregătit hainele, și-a pregătit necrologul, ne-am documentat amândouă”, a povestit aceasta pentru VIVA!. Chiar și câinele Ancăi a simțit plecarea iminentă, reacționând cu durere în ultimele zile ale stăpânei sale.

Anca Pandrea lasă în urmă o moștenire artistică impresionantă și o lecție de viață despre iubire și curaj.

Foto: Capturi video; Facebook; Libertatea

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