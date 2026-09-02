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Cum a reacționat Eva, fiica lui Cătălin Măruță, când a aflat că va prezenta Furnicuțele: „Știi ce? L-am văzut și pe Dan Negru, ce în formă e, și tu ești mai tânăr ca el, așa că eu cred că trebuie să te întorci în televiziune” / Exclusiv

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Eva, fiica lui Cătălin Măruță, a avut o reacție fabuloasă când a aflat că tatăl ei se întoarce în televiziune, la cârma emisiunii Furnicuțele, Antena 1.

Cătălin Măruță, prezentator Furnicuțele: „Este un format care cred că mi se potrivește”

Catalin Maruta prezinta Furnicutele, ce spune fiica lui, Eva (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Cătălin Măruță a făcut trecerea la Antena 1, el i-a luat locul lui Denise Rifai la cârma emisiunii Furnicuțele. Premiera show-ului va avea loc pe 7 septembrie, de la ora 17:00. Spre surprinderea tuturor, Cătălin a avut susținerea fiicei lui, Eva, care a fost de acord ca el să revină pe micile ecrane.

Asta după ce, la încheierea contractului cu Pro TV, de la începutul anului, micuța era în extaz că tatăl ei va avea mai mult timp liber și că, mai important decât orice, va avea timp să meargă să o ia de la școală.

Prezentatorul TV ne-a dezvăluit, într-un interviu exclusiv realizat chiar în noua lui „casă”, platoul Furnicuțele, Antena 1, care au fost principalele aspecte care l-au convins să revină pe micile ecrane: Formatul și susținerea familiei au fost decisive.

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Cătălin, ce te-a convins să revii din nou în televiziune după un an de pauză, iată, la Furnicuțele?

Cred că au fost trei lucruri în principal care m-au convins.

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Unul, programul, în primul rând, și anume faptul că e o emisiune care se înregistrează luni, marți, miercuri, ceea ce înseamnă că am destul de mult timp liber pentru proiectele mele online și pentru familie. Adică joi, vineri, sâmbătă, duminică. Sau putem să înregistrăm mai multe și să avem mai mult timp liber. Adică se poate gestiona acest lucru, ceea ce este foarte important.

În al doilea rând, sau de fapt în primul rând, că este un format care cred că mi se potrivește, este un format în care regăsim foarte mult divertisment și mă simt foarte bine.

Asta a contat foarte tare. Plus echipa pe care am găsit-o aici la Furnicuțe, pe mulți de ei cunoscându-i, pentru că am și lucrat înainte la ProTV cu foarte mulți dintre ei.

Citește și: Radu Ciucă, despre revenirea lui Cătălin Măruță pe micile ecrane, în emisiunea „Furnicuțele”. Cei doi sunt din nou colegi: „Ca și cum nu ar fi plecat niciodată” 

Cum a reacționat Eva Măruță când a aflat că tatăl ei va reveni pe TV

Ce spune Eva că ai revenit în TV? Ea era foarte bucurosă că ai încheiat emisiunea de la ProTV, anul trecut, și că, în sfârșit ai timp să mergi să o iei de la școală.

E foarte interesant cu Eva. Pentru că prima dată când am primit propunerea, i-am spus lucrul ăsta, m-a întrebat de program, a văzut că am timp liber și până la urmă a fost de acord.

Prima dată a avut așa o reticență și nu înțelegeam absolut deloc.

Ziceam „De ce? Uite cum arată emisiunea, uite că e emisiune de divertisment”. Noi vorbim foarte mult și absolut orice, cu copiii.

Și a fost foarte fain pentru că în vacanța de vară, am fost în Mauritius cu Răzvan Pascu, cu Vlăduța Lupău și cu Dan Negru și soția lui. Acolo, stând împreună destul de mult în fiecare seară, făcând tot felul de glume și văzând atmosfera, la un moment dat m-a luat Eva deoparte și a zis: „Știi ce? Eu chiar cred că trebuie să te întorci la televiziune să faci emisiune”.

Și am stat să mă gândesc, și zic: „Dar, de ce? Ce s-a întâmplat?”.

Face: „Știi ce? L-am văzut și pe Dan Negru, ce în formă e, și tu ești mai tânăr ca el, așa că eu cred că trebuie să te întorci”.

Zic: „Mamă, la asta nu mă așteptam, Eva!” (râde – n.r.).

Asta a fost conexiunea pe care a făcut-o ea, iar eu mă bucur când știu că am 100% încurajarea celor de acasă, contează foarte mult.

Citește și: Furnicuțele, cerere neașteptată pentru Cătălin Măruță. Ce i-au cerut noului prezentator de la Antena 1. „Ai înțeles?”

„Deja avem, cred că, până acum, vreo 10 emisiuni înregistrate”

Vacanță ai avut, ai revenit cu forțe proaspete.

Vacanță am avut și cred că a fost una dintre cele mai frumoase vacanțe.

Am putut să mergem în mai multe locuri, am putut să stăm foarte mult împreună și mă bucur foarte tare că ne-am conectat așa cum ne doream.

Aveați nevoie de timpul acesta al vostru. Duceați lipsă de el.

Nu știu dacă, dar întotdeauna era totul pe fugă, întotdeauna totul era pe o perioadă mai scurtă. După care mai stăteam, mai aveam treabă, iar apoi ne duceam.

Acum a fost, cred că, o lună de vacanță legată cap-coadă și mă bucur foarte tare că ei și-au dorit – pentru că David deja are 15 ani – să fie în permanență cu noi.

Primul invitat al lui Măruță la emisiune – Chef Richard Abou Zaki

Ce surprize vom avea în noul sezon Furnicuțele? Ce ne poți dezvălui?

Eu pot să-ți spun, cu siguranță, deja avem, cred că, până acum, vreo 10 emisiuni înregistrate. Iar prima emisiune care va fi pe 7 septembrie este cu un om care-mi este foarte drag, și-mi este un prieten extraordinar. Si-mi aduc aminte că la prima lui emisiune ca invitat unde a vorbit despre el, a fost la mine la emisiune. Este chef Richard Abou Zaki. După ceva timp el a venit la Antena 1 în echipa celor de la Chefi la Cuțite. Iar pentru 7 septembrie, pentru emisiune, a venit special din Italia ca să fie alături de mine.

Și simt că lucrul ăsta o să-mi poarte noroc. El e un om extraordinar și a fost o emisiune în care ne-am emoționat, în care am râs, ne-am distrat. E un chef extraordinar și un om extraordinar.

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