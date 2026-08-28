  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cine e Tina Ulmeanu de la „Burlacii: Foc în paradis”. Trecutul neștiut al fostei ispite de la Insula Iubirii, sezonul 8

Cine e Tina Ulmeanu de la „Burlacii: Foc în paradis”. Trecutul neștiut al fostei ispite de la Insula Iubirii, sezonul 8

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cine e Tina Ulmeanu de la „Burlacii: Foc în paradis”. Tina Ulmeanu revine în atenția telespectatorilor odată cu participarea sa la „Burlacii: Foc în paradis”.

În vârstă de 31 de ani, tânăra este creator de conținut și a devenit cunoscută telespectatorilor după ce a participat în rolul de ispită în sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii” de la Antena 1. Acum, ea intră într-o nouă etapă a vieții sale, pregătită să lase în urmă trecutul amoros și să își pună din nou sentimentele la încercare pe micul ecran.

Cine e Tina Ulmeanu de la „Burlacii: Foc în paradis”.

Pășind în proiectul „Burlacii: Foc în paradis”, Tina Ulmeanu se descrie drept o persoană empatică, dar care posedă un caracter puternic și nu se teme să spună lucrurilor pe nume. Cu o fire impulsivă, concurenta recunoaște că poate fi uneori mai dură în exprimare, însă consideră că această autenticitate o va ajuta să facă față provocărilor din emisiune. În privința partenerului ideal, tânăra afirmă că nu caută un bărbat perfect, ci pune preț pe o legătură firească și pe o compatibilitate reală. Pentru ea, participarea la show reprezintă o ocazie excelentă de a ieși din rutină și de a trăi momente intense.

Tina UlmeanuIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Tranziția de la o relație toxică la un nou început

Decizia Tinei de a intra în această nouă aventură vine într-un moment de schimbare personală. Înainte de a accepta provocarea din paradis, tânăra a trecut printr-o relație de trei ani pe care o descrie ca fiind toxică. După ce a reușit să închidă acea etapă dificilă din viața sa sentimentală, ea își dorește să descopere ce îi rezervă viitorul și să se bucure de fiecare oportunitate.

S-a logodit și e însărcinată, la un an de la divorțul de fostul soț! E vestea zilei în showbizul românesc
S-a logodit și e însărcinată, la un an de la divorțul de fostul soț! E vestea zilei în showbizul românesc
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Oana Roman, șocată de prețurile de pe litoralul românesc. Cât a dat pe o cafea și o apă: „E mai scump decât pe Coasta de Azur”

Citeşte şi: Victoria Ionescu a fost condusă pe ultimul drum. Pe crucea ei a fost trecut numele „Natașa”. Ce semnificație are

Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Ce pensie încasează lunar Viorel Lis și cum se descurcă cu tratamentele. Oana Lis: „Într-un weekend am cheltuit 4.500 de lei”

 

Lecțiile învățate în urma experienței de pe Insula Iubirii

Trecutul său televizat a ajutat-o pe Tina Ulmeanu să privească diferit modul în care este percepută de cei din jur și să își selecteze atent persoanele din viața privată. Deși cunoaște o mulțime de oameni, tânăra păstrează aproape un cerc restrâns format din familie și prieteni de încredere. Fosta ispită a mărturisit că a ales să învețe din propriile greșeli și să evolueze constant.

„Nu regret nimic, este chiar o experiență unică, am realizat multe acolo, e altă senzație să te vezi la TV, că probabil de asta nu mă integrez în standardele societății actuale! Și în viața reală, am cunoștințe cu miile, prieteni reali și membri din familie maxim 20, pe care îi țin aproape, tocmai că sunt prea nebună cu principiile mele anormale. Am greșit și eu ca fiecare om, dar am ales să învăț din ele, că puteam să devin la fel ca cei care mi-au arătat mizeria din sufletele lor, pentru o perioadă în viață am fost și eu ca multe caractere întâlnite pe insulă, dar am ales evoluția!”, a explicat Tina Ulmeanu despre parcursul său.

Foto – Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Alexandre Eram, despre cultură, Pop Art și România de azi: „Nu este suficient să avem valori. Trebuie să știm și să le povestim. Să le promovăm”
Alexandre Eram, despre cultură, Pop Art și România de azi: „Nu este suficient să avem valori. Trebuie să știm și să le povestim. Să le promovăm”
Fanatik
Bombă! Marian Copilu, transfer de la Real Madrid la CFR Cluj! E campion european cu Spania. Exclusiv
Bombă! Marian Copilu, transfer de la Real Madrid la CFR Cluj! E campion european cu Spania. Exclusiv
GSP.ro
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
Click.ro
Primire VIP pentru Florian Munteanu! Actorul român vestit la Hollywood a fost dus la mare cu elicopterul
Primire VIP pentru Florian Munteanu! Actorul român vestit la Hollywood a fost dus la mare cu elicopterul
TV Mania
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
Redactia.ro
Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea
Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea
Citește și...
Bîrligea, de 6 ori mai ieftin decât Rrahmani! Transferul fostului atacant al FCSB la Frosinone, văzut dintr-o altă perspectivă
Marea Neagră, principala zonă de risc. Scenariul Rusiei de care România ar trebui să se teamă, cum ar putea Putin să provoace NATO
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Acciza la motorină scade din nou. Reducerea ajunge la 25% în prima jumătate a lunii septembrie
Cine este Robert Jărcălău de la "Burlacii: Foc în Paradis". Tânărul a renunțat la baschetul profesionsit pentru a se lansa în lumea afacerilor
Cristina Ionașcu, concurenta de la Burlacii: Foc în Paradis, și-a făcut „lista” bărbatului ideal: „Nu sunt atrasă de bărbații cu ochi albaștri” / Exclusiv
Cine este Cristina Ionașcu de la „Burlacii: Foc în Paradis”. Povestea tulburătoare din spatele zâmbetului ei
Cele mai importante schimbări care-i așteaptă pe elevi în acest an școlar: fără manuale, cu Bacalaureat decalat, evaluare standardizată și materii noi. Cum rămâne cu bursele și admiterea la liceu
Durere nemărginită la înmormântarea Victoriei. Fiica lui Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum în LACRIMI FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce spune Gina Pistol despre decizia de a poza în Playboy: „Nu prea sunt ok cu pictorialele”
Ce spune Gina Pistol despre decizia de a poza în Playboy: „Nu prea sunt ok cu pictorialele”
Cine este Robert Jărcălău de la "Burlacii: Foc în Paradis". Tânărul a renunțat la baschetul profesionsit pentru a se lansa în lumea afacerilor
Cine este Robert Jărcălău de la "Burlacii: Foc în Paradis". Tânărul a renunțat la baschetul profesionsit pentru a se lansa în lumea afacerilor
Proiecte speciale
Alexandre Eram, despre cultură, Pop Art și România de azi: „Nu este suficient să avem valori. Trebuie să știm și să le povestim. Să le promovăm”
Alexandre Eram, despre cultură, Pop Art și România de azi: „Nu este suficient să avem valori. Trebuie să știm și să le povestim. Să le promovăm”
Cele mai importante schimbări care-i așteaptă pe elevi în acest an școlar: fără manuale, cu Bacalaureat decalat, evaluare standardizată și materii noi. Cum rămâne cu bursele și admiterea la liceu
Cele mai importante schimbări care-i așteaptă pe elevi în acest an școlar: fără manuale, cu Bacalaureat decalat, evaluare standardizată și materii noi. Cum rămâne cu bursele și admiterea la liceu
Libertatea.ro
Lecția juridică pe care Tudor Chirilă i-o dă lui Nicușor Dan în cazul Pahonțu: „Răspunsul lui este o glumă proastă”
Lecția juridică pe care Tudor Chirilă i-o dă lui Nicușor Dan în cazul Pahonțu: „Răspunsul lui este o glumă proastă”
Avantaje
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Elle
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Marcel și Armina completează lista cuplurilor participante în sezonul MAXIM Insula Iubirii!
Marcel și Armina completează lista cuplurilor participante în sezonul MAXIM Insula Iubirii!
Victoria Ionescu a fost condusă pe ultimul drum. Pe crucea ei a fost trecut numele „Natașa”. Ce semnificație are
Victoria Ionescu a fost condusă pe ultimul drum. Pe crucea ei a fost trecut numele „Natașa”. Ce semnificație are
Oana Roman, șocată de prețurile de pe litoralul românesc. Cât a dat pe o cafea și o apă: „E mai scump decât pe Coasta de Azur”
Oana Roman, șocată de prețurile de pe litoralul românesc. Cât a dat pe o cafea și o apă: „E mai scump decât pe Coasta de Azur”
Cine este Radu Isac de la Asia Express 2026. „Așteptările mele sunt să mă întorc acasă cu bani să-mi iau un Logan”
Cine este Radu Isac de la Asia Express 2026. „Așteptările mele sunt să mă întorc acasă cu bani să-mi iau un Logan”
Ce pensie încasează lunar Viorel Lis și cum se descurcă cu tratamentele. Oana Lis: „Într-un weekend am cheltuit 4.500 de lei”
Ce pensie încasează lunar Viorel Lis și cum se descurcă cu tratamentele. Oana Lis: „Într-un weekend am cheltuit 4.500 de lei”
Observator News
Accident cumplit în Cornereva. Un tânăr de 18 ani a murit după ce maşina s-a izbit de un zid de beton
Accident cumplit în Cornereva. Un tânăr de 18 ani a murit după ce maşina s-a izbit de un zid de beton
Libertatea pentru Femei
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Redactia.ro
Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea
Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Iei statine pentru colesterol? 7 semne că organismul tău NU le tolerează bine. Când e vorba de o urgență medicală
Iei statine pentru colesterol? 7 semne că organismul tău NU le tolerează bine. Când e vorba de o urgență medicală
Scapă de reevaluările periodice. Cine poate primi certificat de handicap permanent în 2026
Scapă de reevaluările periodice. Cine poate primi certificat de handicap permanent în 2026
Infarctul la femei nu începe mereu cu durere în piept. 8 simptome pe care le poți confunda cu oboseala sau indigestia
Infarctul la femei nu începe mereu cu durere în piept. 8 simptome pe care le poți confunda cu oboseala sau indigestia
Doi oncologi avertizează asupra unui semn de cancer care apare în timpul nopții și majoritatea îl ignoră
Doi oncologi avertizează asupra unui semn de cancer care apare în timpul nopții și majoritatea îl ignoră
TV Mania
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Libertatea
Cele mai importante schimbări care-i așteaptă pe elevi în acest an școlar: fără manuale, cu Bacalaureat decalat, evaluare standardizată și materii noi. Cum rămâne cu bursele și admiterea la liceu
Cele mai importante schimbări care-i așteaptă pe elevi în acest an școlar: fără manuale, cu Bacalaureat decalat, evaluare standardizată și materii noi. Cum rămâne cu bursele și admiterea la liceu
Lecția juridică pe care Tudor Chirilă i-o dă lui Nicușor Dan în cazul Pahonțu: „Răspunsul lui este o glumă proastă”
Lecția juridică pe care Tudor Chirilă i-o dă lui Nicușor Dan în cazul Pahonțu: „Răspunsul lui este o glumă proastă”
Alexandre Eram, despre cultură, Pop Art și România de azi: „Nu este suficient să avem valori. Trebuie să știm și să le povestim. Să le promovăm”
Alexandre Eram, despre cultură, Pop Art și România de azi: „Nu este suficient să avem valori. Trebuie să știm și să le povestim. Să le promovăm”
Cutremur la Pro TV: Aleksandras Cesnavicius pleacă după 13 ani la conducere. Cine este noul șef al postului și ce alte plecări majore urmează
Cutremur la Pro TV: Aleksandras Cesnavicius pleacă după 13 ani la conducere. Cine este noul șef al postului și ce alte plecări majore urmează
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton