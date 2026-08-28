Victoria Ionescu a fost condusă pe ultimul drum. Pe crucea ei a fost trecut numele „Natașa”. Ce semnificație are

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Moartea Victoriei Ionescu a venit ca un șoc pentru întreaga familie și apropiați. Tânăra de 22 de ani s-a stins din viață și a fost condusă astăzi, 28 august, pe ultimul drum. Fiica fostului deputat Cazimir Ionescu a fost îngropată cu porecla pe cruce. Iată de ce scria „Natasha”.

Tragedie de proporții în familia fostului deputat Cazimir Ionescu

Victoria Maria Ionescu a fost găsită fără viață pe 26 august, într-o fermă din județul Argeș. Tânăra avea doar 22 de ani și mersese la fermă ca să petreacă puțin timp departe de agitația orașului.

Conform tatălui său, Victoria suferea de depresie și lua tratament medicamentos de ceva timp. Ea a lăsat un bilet de adio în care le-a cerut iertare părinților pentru gestul necugetat.

Astăzi, 28 august, Victoria a fost condusă pe ultimul drum, la Cimitirul Bellu din București.

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Ceremonia de înmormântare a avut loc la ora 12:00, iar familia, prietenii și cunoscuții au venit să îi aducă un ultim omagiu.

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Victoria își dorea să devină actriță și tocmai câștigase castingul pentru interpretarea personajului principal Natașa Rostova din piesa de teatru „Război și pace”.

De ce scria „Natașa” pe crucea Victoriei Ionescu

Tocmai pentru că ea se pregătea să o interpreteze pe Natașa Rostova din „Război și Pace”, familia ei a ales să scrie pe cruce numele Natașa.

„Cu o durere pe care cuvintele nu o pot descrie, ne luăm rămas-bun de la iubita noastră Victoria Ionescu, la doar 22 de ani. Victoria visa să dea viață unor personaje și se pregătea să o interpreteze pe Natașa Rostova din „Război și pace”. Viața a ales însă pentru ea un alt rol, într-o Lume pe care noi nu o putem vedea încă”, a scris mama acesteia, în mediul online.

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Numele vine de la celebrul personal al lui Lev Tolstoi. Tânăra nu a mai apucat să urce pe scenă și să interpteze rolul Natașei.

Ea a fost condusă astăzi pe ultimul drum, după ce și-a luat viața, în urma unei lupte crunte cu una dintre cele mai tăcute și chinuitoare boli din punct de vedere psihic: depresia.

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