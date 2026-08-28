Victoria Ionescu a fost condusă pe ultimul drum. Pe crucea ei a fost trecut numele „Natașa”. Ce semnificație are

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Moartea Victoriei Ionescu a venit ca un șoc pentru întreaga familie și apropiați. Tânăra de 22 de ani s-a stins din viață și a fost condusă astăzi, 28 august, pe ultimul drum. Fiica fostului deputat Cazimir Ionescu a fost îngropată cu porecla pe cruce. Iată de ce scria „Natasha”.
Victoria își dorea să devină actriță și tocmai câștigase castingul pentru interpretarea personajului principal Natașa Rostova din piesa de teatru „Război și pace”.
De ce scria „Natașa” pe crucea Victoriei Ionescu
Tocmai pentru că ea se pregătea să o interpreteze pe Natașa Rostova din „Război și Pace”, familia ei a ales să scrie pe cruce numele Natașa.
„Cu o durere pe care cuvintele nu o pot descrie, ne luăm rămas-bun de la iubita noastră Victoria Ionescu, la doar 22 de ani. Victoria visa să dea viață unor personaje și se pregătea să o interpreteze pe Natașa Rostova din „Război și pace”. Viața a ales însă pentru ea un alt rol, într-o Lume pe care noi nu o putem vedea încă”, a scris mama acesteia, în mediul online.