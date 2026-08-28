Cine este Radu Isac de la Asia Express 2026. „Așteptările mele sunt să mă întorc acasă cu bani să-mi iau un Logan”

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Radu Isac, comediant cu 19 ani de experiență, este unul dintre participanții la Asia Express 2026. Cum s-au descurcat el și co-echipierul său, Eduard Hordilă, vom afla din 6 septembrie, la Antena 1 și pe Antena Play.

Cine este Radu Isac

Originar din Vaslui, Radu Isac și-a găsit adevărata vocație în lumea stand-up-ului, pe care o consideră „acasă”. Cu o carieră ce se întinde pe aproape două decenii, Radu este recunoscut ca unul dintre cei mai apreciați comedianți din România, dar și peste hotare. În 2018, la doar 30 de ani, a impresionat publicul emisiunii iUmor cu glumele sale pline de șarm, câștigând aprecierea juraților Mihai Bendeac, Cheloo și Delia.

Drumul profesional al lui Radu a început în București, dar talentul său excepțional l-a purtat departe, stabilindu-se în Anglia în 2015. De atunci, cariera sa a cunoscut o ascensiune impresionantă, cu spectacole susținute pe scenele din Londra și din alte colțuri ale lumii. Umorul său inconfundabil i-a adus chiar și posibilitatea de a apărea la BBC, un vis împlinit pentru orice comediant.

Totuși, înainte de a-și găsi locul în metropola britanică, Radu a avut parte de experiențe remarcabile pe scena din Los Angeles. „Inițial m-am dus doar ca turist, la fel cum se duc și preoții la Ierusalim. Dar pentru că sunt un mic obsedat al comediei, am vrut să merg și eu la The Comedy Store și The Improv. Semnul cu Hollywood-ul l-am văzut pentru prima oară din greșeală, în a doua lună petrecută acolo, când fugeam între două Open Mic-uri”, povestea el acum opt ani, pentru Vice.ro.

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Participarea la Asia Express

Radu Isac și-a testat limitele la Asia Express 2026, pe Drumul Mătăsii. Alături de prietenul său și partener de echipă, Eduard Hordilă, Radu a pornit într-o aventură memorabilă, promițând să aducă umorul său unic și în competiția de la Antena 1.

Asia Express reprezintă o provocare complet diferită pentru artist. În cel de-al nouălea sezon al celui mai dur reality-show din România, concurenții au străbătut Drumul Mătăsii, fără telefoane mobile sau bani, bazându-se doar pe ingeniozitatea lor și pe ajutorul localnicilor. Destinația finală: spectaculoasa Perla din Shanghai.

Însă pentru Radu, această experiență nu a fost doar o competiție, ci și o ocazie de a-și depăși limitele. „Așteptările mele sunt să mă întorc acasă nevătămat, netraumatizat și cu bani să-mi iau un Logan. N-am fost niciodată în Asia sau la o emisiune de succes și așa rezolv două dintr-odată. Plec un pic morcovit pentru că nu cred că știu în ce mă bag. Altfel, încrezător. Până la Otopeni știu bine drumul. Sunt bucuros și că o să mai petrec timp cu Eddy. Amândoi fugim de responsabilități în direcții diferite și nu apucăm să ne vedem des”, a declarat acesta pentru A1.RO.

Foto: Antena 1; Instagram

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