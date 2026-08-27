Cine este Florina Carafă, ispita de la Insula Iubirii 2026. Lucrează în domeniul IT și este pasionată de sporturi extreme

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Florina Carafă este una dintre cele zece ispite de la Insula Iubirii 2026. Descoperă în rândurile de mai jos câți ani are, cu ce se ocupă și de ce a vrut să participe la reality show.

Cine este Florina Carafă

Florina Carafă are 30 de ani și lucrează în domeniul IT ca Automation Developer, respectiv creează soluții care automatizează activități repetitive, astfel încât acestea să fie executate automat de software, în loc să fie făcute manual de oameni.

Florina este zodia Capricorn și susține că s-a înscris la Insula Iubirii 2026 ca să se distreze. Ispita și-a propus să se lase ghidată de sentimente, fără să uite să rămână respectuoasă cu cei cinci concurenți și celelalte ispite. „Vreau să fiu eu, să fiu respectuoasă, dar să-mi dau voie să fac ce simt, să mă distrez, să mă bucur de experiență la maximum”, a declarat Florina Carafă.

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Este pasionată de sporturi extreme

Capabilă să se adapteze cu ușurință la situații noi, Florina consideră această experiență o provocare binevenită. „Sincer, nu simt că va fi ceva cu adevărat greu. Mă adaptez în grupuri și peste tot, dar știu că va fi o deconectare de familie și prieteni. Și cred că va fi o provocare mare. O să fiu eu 100%, nu o să mă prefac deloc. Cine mă place, e bine”, a spus ea, pentru Libertatea.

Pasionată de sporturi extreme, tânăra ne-a dezvăluit și cum ar arăta pentru ea un date perfect în show-ul de la Antena 1: „Eu sunt pasionată de sporturi, mai ales de cele extreme, dar și de înot. Mi-ar plăcea să merg la un date și să sar cu parașuta sau să fie ceva sporturi de apă”.

Foto: Antena 1; Instagram

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