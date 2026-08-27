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Cine este Rebecca Toma de la Insula Iubirii. A mai apărut pe sticlă și are așteptări uriașe de la experiența din Thailanda. „Sunt foarte deschisă. Abia aștept!”

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Cine este Rebecca Toma de la Insula Iubirii. Sezonul cu numărul 10 al emisiunii Insula Iubirii readuce în prim-plan tentația, emoțiile intense și teste supreme pentru cinci cupluri curajoase. Printre prezențele feminine din Thailanda care au atras atenția publicului încă de la lansarea distribuției se numără Rebecca Toma.

La 24 de ani, tânăra din zodia Rac este cea mai tânără ispită din această ediție și este pregătită să își testeze farmecul personal în fața camerelor de filmat.

Cine este Rebecca Toma de la Insula Iubirii

Rebecca Toma s-a născut în Craiova, însă primii ani ai copilăriei i-a petrecut în Italia, unde a locuit împreună cu familia sa. În urma divorțului părinților, s-a întors în România alături de mamă. Ulterior, tânăra a decis să se mute la București pentru a-și continua studiile superioare, unde a absolvit Facultatea de Jurnalism. În prezent, ea lucrează ca creator de conținut și și-a format o comunitate activă pe rețelele de socializare.

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Experiențele televizate anterioare și provocările din online

Domeniul audiovizual nu reprezintă o noutate pentru Rebecca. Înainte de proiectul din Thailanda, ea a fost concurentă în reality-show-ul Casa iubirii, difuzat de Kanal D. Parcursul ei în acea emisiune s-a încheiat prematur în urma unei dispute intense cu o altă participantă, situație tensionată din cauza unui videoclip din mediul online în care apărea alături de fostul ei partener.

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Așteptările Rebeccăi Toma de la experiența din Thailanda

Pășind în noul proiect TV cu entuziasm, tânăra speră ca publicul să o cunoască exact așa cum este în viața de zi cu zi. Privind această etapă ca pe o oportunitate de dezvoltare personală și de autocunoaștere, Rebecca a mărturisit deschis intențiile sale înainte de plecarea la filmări.

„Cred că o să fie o experiență de neuitat, sunt curioasă să văd ce o să se întâmple. Cred că experiența o să mă schimbe și pe mine, fiind lângă oameni noi, cu lecții de viață diferite. Simt că va fi ceva de neuitat.

De la mine am așteptări să mă distrez, nu exclud nici varianta să mă înțeleg cu cineva real. Sunt foarte deschisă. Abia aștept! Mi-ar plăcea să mă vadă cum sunt eu, și cu bune și cu rele, și să transmit cât mai multe din personalitatea mea. Să nu pară că sunt doar o ispită și nu am sentimente sau trăiri proprii. Prin acest proiect se poate vedea cum ești ca om. Ca să simt că e cea mai tare experiență ar fi neașteptat să leg o conexiune, să simt că-mi place real de cineva. Cred că atunci ai tot farmecul insulei”, a declarat Rebecca Toma, potrivit Libertatea.

 

Când începe noul sezon al reality-show-ului de la Antena 1

Show-ul de televiziune prezentat de Radu Vâlcan revine pe micile ecrane în această toamnă. Noul sezon debutează pe 4 septembrie la Antena 1 și pe platforma AntenaPLAY, aducând în Thailanda noi cupluri gata să-și evalueze puterea relației în fața ispitelor.

„Pentru mine, finalul lunii februarie, înseamnă anual un singur lucru – revenirea în Thailanda și cunoașterea participanților din noul sezon. Ca de fiecare dată, am primit deja multe mesaje despre concurenți, despre filmări și mă bucur că, în sfârșit, vă putem oferi această informație, atât de așteptată – începem! Știu că nerăbdarea este mare, dar vă asigur că totul este pregătit cu multă atenție de întreaga echipă și că așteptarea va merita. Ne revedem curând, iar până atunci fiți cu ochii pe noi, să vedeți ce surprize v-am pregătit”, a mărturisit Radu Vâlcan.

Foto – Facebook

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