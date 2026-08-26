Ramona de la Clejani este în doliu. Tatăl fetelor ei a murit

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Ramona de la Clejani trece printr-o perioadă dificilă: fostul soț și tatăl fiicelor ei a murit. Artista a fost alături de fetele sale în această zi grea, când a avut loc înmormântarea.

Fostul soț al Ramonei de la Clejani a murit

Durere profundă în familia Ramonei de la Clejani. Tatăl fiicelor ei, bărbat cu care artista a fost căsătorită timp de mai mulți ani, s-a stins din viață. Astăzi, familia îndurerată și-a luat rămas-bun de la cel care a fost un tată devotat pentru cele două fete ale lor.

Contactată de Spynews.ro, Ramona de la Clejani a preferat să nu facă declarații detaliate în acest moment dificil, însă a confirmat că se află alături de fiicele sale la casa fostului soț, pentru a le oferi sprijin într-o perioadă atât de grea.

Ramona și fostul ei soț divorțaseră de mai bine de 12 ani, dar relația lor rămăsese una cordială, în special pentru binele copiilor. Din păcate, vestea dispariției bărbatului a venit ca un șoc pentru familie, mai ales că acesta era încă tânăr. Momentan, cauza morții nu a fost făcută publică.

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Ramona de la Clejani a acuzat rudele fostului soț că i-au luat banii fiicei

Tragedia vine la câteva luni după ce tatăl fetelor fusese spitalizat în Marea Britanie. La acea vreme, fiica cea mare l-a vizitat. Tot atunci, Ramona organizase un concert pentru fiica sa în Regatul Unit, dorind să îi ofere o oportunitate de afirmare și să o ajute să treacă mai ușor peste momentele dificile din viața personală. Cu toate acestea, acel eveniment a fost umbrit de un conflict familial.

Ramona a acuzat rudele fostului soț de un gest care a rănit-o profund. „Fata mea mi-a zis că i-au luat banii, că au pus-o să intre în bancă și să-i pună direct pe cardul lor. A luat și ea câteva sute de lire, nu e o sumă mare, dar sunt banii fetei. Puteau să fie și 10 lire, era bucuria ei, că de aia am trimis-o acolo să cânte, să iasă din monotonia aia, că a stat cu tatăl ei în spital”, mărturisea cântăreața, potrivit Spynews.ro.

Acum, întreaga atenție a Ramonei este îndreptată către fiicele ei, care se confruntă cu pierderea tatălui. Este un moment de durere, dar și de unitate pentru familie, care își găsește puterea în sprijinul reciproc și în amintirile frumoase lăsate de cel plecat prea devreme.

Foto: Captură YouTube

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