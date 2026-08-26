Laurette, primele declarații după noua operație suferită: „Încă puțin… și vindecarea este aproape”

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Laurette a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală marți, la un spital din București, la doar două luni de la o altă operație. Bruneta le mulțumește medicilor și celor dragi care i-au fost alături în această perioadă dificilă.

Laurette, primele declarații după noua operație suferită

Laurette continuă să lupte cu problemele de sănătate care i-au marcat ultimii ani. În urmă cu câteva zile, vedeta a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală, la doar două luni după ce fusese externată după o altă operație. Cu o atitudine pozitivă și încredere în Dumnezeu, Laurette a împărtășit primele detalii despre starea sa.

Marți, Laurette s-a internat la un spital din București, unde medicii au efectuat o nouă operație necesară pentru a remedia efectele unei intervenții estetice de injectare a feselor cu Aquafilling din trecut. La scurt timp după ce a ieșit din sala de operații, aceasta a scris pe Instagram un mesaj plin de recunoștință și speranță.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă ține strâns de mână și mă însoțește până la biruință. Cred că voi ajunge cu bine la capătul acestui drum și voi putea să-I slăvesc numele și să spun tuturor cât de mare este dragostea Lui față de mine. Am ieșit din operație. Vă mulțumesc din inimă pentru toate rugăciunile, gândurile bune și pentru că sunteți alături de mine. Încă puțin… și vindecarea este aproape. Cu Dumnezeu înainte!”, a transmis Laurette, potrivit Spynews.

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„Atunci când treci prin suferință, mulți oameni dispar”

Într-un moment în care sănătatea sa este pusă la încercare, Laurette a găsit alinare în credință și sprijin în familie. Mama, fiica și fratele său sunt cei care i-au fost mereu aproape, mai ales când prietenii și cunoștințele s-au retras.

„Am înțeles că, atunci când treci prin suferință, mulți oameni dispar. Telefonul nu mai sună, mesajele se răresc și ajungi să descoperi cine îți este cu adevărat alături. În tot acest timp, am avut-o pe mama mea, fetița mea și fratele meu. Și atât”, a mărturisit ea pe TikTok.

Cazul lui Laurette a tras un semnal de alarmă cu privire la riscurile majore ale substanțelor injectabile folosite pentru augmentarea corporală.

Foto: Instagram

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